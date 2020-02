Lviv Today ‘Lion Awards’ 2019: Story of the Year: Lviv’s Haska Shyyan Wins EU Prize for Literature

Story of the Year: Lviv’s Haska Shyyan Wins EU Prize for Literature

Leopolitan writer Haska Shyyan was awarded the EU Prize for Literature at a lovely ceremony in Brussels on 2 October, becoming the first Ukrainian to claim the prestigious award. The prize recognizes outstanding new and emerging literary talents across Europe. Shyyan was named one of 14 laureates for her second novel, ‘Beyond the Back’. Set in contemporary Ukraine, the book tells the story of a successful, young woman whose boyfriend is sent to fight in Russia’s undeclared war in Donbas. Besides a cash reward of 5,000 EUR, Shyyan’s novel will be translated into several European languages and will be promoted throughout the EU book market with the support of the EU’s Creative Europe Programme.

Історія року: львів’янка Гаська Шиян отримала премію з літератури

Львівська письменниця Гаська Шиян отримала премію ЄС з літератури на урочистій церемонії в Брюсселі 2 жовтня, і стала першою українкою, яка отримала цю престижну нагороду. Премія присуджується видатним новим літературним талантам по всій Європі. Г. Шиян була названа однією з 14 лауреатів за її другий роман "За спиною", дія якого відбувається в сучасній Україні. Книга розповідає про успішну молоду жінку, хлопець якої вирушив на війну проти російської агресії на Донбасі. Ця премія означає, окрім грошової винагороди у розмірі 5000 євро, що роман Гаськи Шиян буде перекладений кількома європейськими мовами та поширюватиметься на книжковому ринку ЄС за підтримки програми "Творча Європа".