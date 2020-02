Lviv Today ‘Lion Awards’ 2019: Cultural Project of the Year: Wagner’s ‘Lohengrin’ Premieres in Lviv

Cultural Project of the Year: Wagner’s ‘Lohengrin’ Premieres in Lviv

A three-act romantic opera written and composed by the great Richard Wagner, ‘Lohengrin’ premiered at Lviv’s iconic Opera & Ballet Theatre in early March. While the opera remains a classic, the tale has always contained a hint of subversion. ‘Lohengrin’ is one of the most important works of the romantic age and has been reinterpreted in many ways in theatres around the globe. Performed in Lviv in its original German with Ukrainian subtitles, it’s also been updated to a modern setting. Opera & Ballet Theatre staff, including art director Vasyl Vovkun, conductor Myron Yusypovych, and Austrian costume designer Matthias Engelmann have worked hard to deliver maybe their hippest and most experimental opera yet. By updating the story and the spectacle, but still keeping its lively, slightly-crazed aesthetic, the creative team has put together an opera that speaks to a broader and younger audience.

Культурний проект року: Прем'єра "Лоенгріна" Вагнера у Львові

Прем'єра романтичної опери на три дії знаменитого німецького композитора Ріхарда Вагнера "Лоенгрін" відбулась у львівському оперному театрі на початку березня. Цей шедевр оперного мистецтва є одним з найважливіших творів романтичної доби і неодноразово був переосмислений у постановках театрів всього світу. У Львові опера виконувалась німецькою мовою з українськими субтитрами та сучасною сценографією. Колектив театру на чолі з художнім керівником Василем Вовкуном, диригентом Мироном Юсиповичем та австрійським художником-костюмером Маттіасом Енгельманом, наполегливо працювали над тим, щоб поставити, можливо, свою найуспішнішу та найбільш експериментальну виставу. Разом з трупою львівського оперного їм вдалось створити захопююче видовище для широкої сучасної аудиторії.