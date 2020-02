Lviv Today ‘Lion Awards’ 2019: VIP Guest of the Year: Tom Cruise

Lviv Today ‘Lion Awards’ 2019

We look back at the people, places, and biggest moments that made 2019 an exciting and record-breaking year in Lviv.

Традиційно, на початку року редакція Lviv Today відзначає людей, місця та події, які зробили минулий 2019 рік у Львові таким яскравим та динамічним.

VIP Guest of the Year: Tom Cruise

Tom Cruise, the legendary American actor, director, and film producer, visited Lviv on 2 October to scout the city as the location for a yet-to-be-named film project. Due to its beauty and its vintage aesthetic, as well as the variety of locations, availability of skilled labour, low costs, and government incentives, Lviv has become a popular place to shoot films and commercials. Films like ‘House of Flying Daggers’ (2014) and commercials for brands like Apple, Google, Lacoste and, recently, BMW, have all been filmed in the “Paris of Ukraine”, as costs are reportedly up to five times lower than in the EU and USA. Cruise met with Lviv Mayor Andriy Sadovyi and visited several Lviv landmarks while in the city.

VIP гість року: Том Круз

Том Круз, легендарний американський актор, режисер та кінопродюсер, відвідав Львів 2 жовтня, щоб розвідати наше місто як сцену для ще не названого кінопроекту. Наше місто, завдяки привабливості своєї архітектури та історичної аури, наявності кваліфікованої робочої сили тощо, став популярним місцем для зйомок художніх фільмів та рекламних роликів. Такі фільми, як "Будинок літаючих кинджалів" (2014) та рекламні ролики для брендів Apple, Google, Lacoste і останнім часом BMW, були зняті саме у нашому місті та поближніх Карпатах, оскільки, витрати виробників реклами тут в п'ять разів нижчі, ніж у ЄС та США. Перебуваючи в місті Т. Круїз також зустрівся з мером Львова А. Садовим та відвідав декілька визначних пам'яток Львова.