Great Fun at the Lviv Opera!

The Lviv Opera House hosted the premiere of the new experimental show featuring two comic operettas – Mozart’s ‘Der Schauspieldirektor’ (The Impresario) and Offenbach’s ‘Un Mari à la Porte’ (A Husband at the Door) – on 11 October. While both operettas shared the same director (Halyna Volovetska), ballet director (Serhiy Nayenko), and costume designer (Daria Zavialova), they featured different wands at the conductor’s podium. Myron Yusypovich led Mozart’s music, while Iryna Stasyshyn directed the Offenbach tunes. Art director Vasyl Vovkun’s experimental theatrical creation thrilled the Leopolitan opera crowd and won rave reviews. You can catch a repeat performance of the show on 8 December at Lviv’s beautiful Opera & Ballet Theatre.

Два класики на одній сцені

Дві комічні оперети - "Імпресаріо" (Der Schauspieldirektor) В. А. Моцарта та "Чоловік під дверима" (Un Mari à la Porte) Ж. Оффенбаха в один вечір - 11 жовтня можна було побачити й почути на сцені Львівського оперного театру. Обидва твори мали одного режисера (Галина Воловецька), хореографа (Сергій Наєнко) і костюмера (Дар'я Зав'ялова), але різних диригентів. Мирон Юсипович диригував музикою Моцарта, а Ірина Стасишин - мелодіями Оффенбаха. Експериментальна театральна творчість художнього керівника Василя Вовкуна була з ентузіазмом зустрінута глядачами і отримала схвальні відгуки критики. Ці дві вистави в одному перформансі можна буде побачити ще раз 8 грудня.