Lviv Fashion Week – Spring / Summer 2020

Lviv Fashion Week (LFW) brought glamour back to the Western Ukrainian capital for the 24th time last month in an event dedicated to the ideas of sustainable fashion and ecologically-friendly outfits. Festivities kicked off with the wonderful Lviv Orchestra Fashion event featuring Marta Wachholz’s newest collection with music by Ukrainian composer Ivan Nebesnyy played by the lovely INSO-Lviv Symphony Orchestra. As always, LFW highlighted young and talented designers like Oppido, Ornament, Soyka, Havryliv Design, Starchak, Zalesova, and FRBTK through events like the LFW for Eco and Future Fashion Generation projects. The fantastic program also featured events like the Future of Textiles, an exhibition produced by the Swedish Institute and sustainable fashion experts, and the Diversity You project, which drew attention to the concept of diversity in beauty. For the first time, most events were held at Lviv’s hopping !FESTRepublic Club. New to the programme this year was Lviv Fashion Cinema, a project that combines fashion and cinema. Hosted at the Kopernyk Kinopalace, the event featured six films provided by Kyiv Music Film, including McQueen; Westwood: Punk, Icon, Activist; Sex, Fashion & Disco; My Generation; and Celebration.

Львівський тиждень моди - весна/літо 2020

Вже 24-й раз поспіль минулого жовтня відбувся гламурний Львівський Тиждень моди, особлива увага якого була приділена природозберігаючій моді та екологічно спрямованим колекціям. Офіційне відкриття - Lviv Orchestra Fashion – представило новітню колекцію дизайнерки Marta Wachholz у супроводі музики, спеціально створеної українським композитором Іваном Небесним у виконанні Львівського симфонічного оркестру INSO-Lviv. Як завжди, Львівський тиждень моди приділив увагу молодим талановитим дизайнерам, таким як Oppido, Ornament, Soyka, Havryliv Design, Starchak, Zalesova, та FRBTK зокрема в конкурсах Eco та Future Fashion Generation. Особливу увагу привернули Fashion Revolution: Майбутнє текстилю - виставка, створена Шведським інститутом за участі дослідників та інших експертів з питань природозберігаючої моди та проект Diversity You, що представив концепцію уявних та мінливих стереотипів, пов'язаних з поняттями "краса". Цього року захід вперше проводився у новій локації !FESTRepublic Club. Ще однією новинкою ЛТМ був проект Lviv Fashion Cinema, де мода й кіно поєдналися в кінопалаці "Коперник", демонструючи львівським модницям і модникам, шість фільмів від команди KyivMusicFilm, зокрема McQueen; Westwood: Punk, Icon, Activist; Dries; Sex Fashion & Disco; My Generation і Celebration.