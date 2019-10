Lviv Celebrates Citroën Centenary

This October marks an interesting anniversary – it’s one hundred years since Andre Citroen produced the first car bearing his name, and the company has been making them ever since. Citroen started an automobile production revolution when he introduced the first front-wheel drive cars, introduced the vehicle log book, and even turned Paris’ Eiffel Tower into a huge advert for his company. Since then, Citroen’s 100 years of history are marked with courage and innovation – and Ukraine is part of that history.

In 1920s Lviv, Citroen operated a successful exhibition store at Mikolasch Passage and a service centre on Zelena Street. In fact, Lviv’s very first taxis were Citroen AC4s. It was prestigious to be a proud owner of a Citroen, so many of the most famous Leopolitans of the time, including the Potocki family, could be spotted driving them. The French automobile maker is also known for its sponsorship of the old Lviv Grand Prix race that took place in the city’s famed Lviv Triangle route. Indeed, the winner of the 1932 race, Poland’s Henryk Liefeldt, was Citroen’s Lviv representative at the time.

Around the world – wherever there are Citroens – celebrations will take place to commemorate the Citroen centenary. In Lviv, the celebration happened on 5 October in the historic surroundings of Potocki Palace. A fully-restored 1929 Citroen AC4 Berlina Luxe was on display, while the program also included live entertainment by virtuoso accordionist Viktor Yanchak, a sleek fashion show by Marta Wachholz, charming French cuisine “Le Buffet” by connoisseur Paul Vanderhoeven and much more.

Святкування 100 років Citroёn у Львові

У жовтні 2019 весь автомобільний світ відзначає знакову дату - 100-річчя марки Citroёn. Андре Сітроен пересадив Європу з коней на автомобілі, придумав сервісну книжку і першим впровадив передній привід. І саме Сітроен першим запалив рекламний напис на Ейфелевій вежі і дав потужний креативний заряд однойменної марки, яка вже 100 років відрізняється оригінальністю. Історія Citroën — це 100 років інновацій та сміливості. Citroën в Україні — частина великої історії.

У Львові у 20-х роках минулого століття постійно діяла виставка-продаж авто у пасажі Міколаша та сервісний центр, що знаходився на вулиці Зеленій. Перші львівські таксомотори на вулицях міста – Citroёn AC4. Володіти Citroёn вважалося престижним тому у гаражі відомих львів’ян неодмінно мав бути автомобіль саме цієй марки, тож, не дивно, щоі в родинній колекції Потоцьких Citroёn AC4 займав особливе місце. Французький автомобільний бренд був спонсором автоперегонів «Grand Prix Lwowa» на унікальній трасі «Львівський трикутник». А відомий автогонщик та переможець цих змагань 1932 року Генрік Лієфельд був тогочасним директором представництва Citroёn на львівських теренах.

Львів також долучився до святкування - 5 жовтня львівяни та гості міста мали змогу відвідати унікальну подію, що відбулася у подвір’ї мальовничого палацу Потоцьких. Родзинкою святкування стала презентація відновленого вінтажного автомобіля «Citroёn AC4 Berlina Luxe» 1929 року випуску – приклада надійності та елегантності творіння Андре Сітроена. Також програма урочистостей складалась з показу чарівної жіночої коллекції дизайнерки Marta Wachholz, дегустації “Le Buffet” від знавця французьської кухні Paul Vanderhoeven, під супровід культової французької музики від акордеоніста-віртуоза Віктора Янчака.