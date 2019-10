Golden Lion Theatre Festival 2019

The Golden Lion Theatre Festival opened on 28 September with a festive colourful theatrical carnival featuring performers from Ukraine, Poland, USA, and the Czech Republic. This year the festival celebrated 30 years of transforming Lviv into a cultural and theatrical hotspot and treating Leopolitan theatre lovers and guests of the city with vibrant, internationally-diverse productions filled with aesthetics of exquisite poetry and playwriting.

The nine-day festival featured performance “Peregrinus” directed by Jerzy Zoń of Polish theatre “KTO”; performance “Born to be Wild” by world famous clown Jeff Hess (USA), performance M. Gogol’s "The Overcoat" directed by Avtandil Varsimashvili, Georgian theatre and film director of A. Griboedov State Academic Theatre in Tbilisi; open air performance directed by Jakub Vedral of V.O.S.A. Theatre (Czech Republic). The event also featured exciting workshops, conference, and creative evenings.

Театральний фестиваль "Золотий лев"

Міжнародний театральний фестиваль "Золотий лев 2019" розпочався 28 вересня у Львові святковим і барвистим театральним карнавалом, який представляв акторів з України, Польщі, Чехії та США. Цього року фестиваль відмічає своє 30-річчя, перетворивши Львів на культурну й театральну столицю, частуючи львів’ян та гостей міста естетикою вишуканої поезії та драматургії завдяки яскравим постановкам протягом дев'яти днів фестивалю.

Серед найцікавіших моментів фестивалю - вистава "Перегрінус" режисера Єжи Зоня з польського театру KTO; вистава "Народжений бути диким" всесвітньо відомого клоуна Джеффа Гесса (США), вистава за п’єсою М. Гоголя "Шинель" режисера Автанділа Варсимашвілі, грузинського театрального і кінорежисера Державного академічного театру ім. А. Грибоєдова в Тбілісі; вистава режисера Якуба Ведрала чеського театру V.O.S.A.. В рамках фестивалю також відбулися захоплюючі майстер-класи, конференції та творчі вечори.