Rapid Trident 2019

The opening ceremony of Rapid Trident 2019 took place at the International Peacekeeping Security Centre near Yavoriv on 16 September. Rapid Trident is an annual, multinational training exercise that involves more than 3,000 personnel from 14 nations. It supports joint interoperability among militaries of Ukraine and allied nations, including Partnership for Peace countries and NATO allies like the USA, Canada, the UK, Poland, Germany, and others. This year’s drills featured over 3,500 personnel, 600 vehicles, and four Mil M-8 helicopters. Most Ukrainian soldiers came from the Mountain Assault Brigade of the Ukrainian Army’s Ground Forces and are combat veterans of the Joint Forces Operation. The exercises took place through to 28 September under the guidance of Ukrainian and U.S. officers Oleksandr Zhakun and Timothy Cleveland.

Церемонія відкриття військових навчань Rapid Trident 2019 відбулась в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки поблизу Яворова 16 вересня. Rapid Trident - це щорічні багатонаціональні навчання, в яких беруть участь понад 3000 військовиків з 14 країн. Мета навчань - підтримка взаємодії між військовослужбовцями України та союзних країн, включаючи країни програми "Партнерство заради миру" та союзників з НАТО, як от США, Канада, Великобританія, Польща, Німеччина та інші. Цьогоріч у навчаннях було задіяно 3500 війскових особового складу, 600 транспортних засобів та чотири гвинтокрили Мі-8. Більшість українських солдатів були з Гірсько-штурмової бригади сухопутних військ Української армії та є ветеранами бойових дій Операції об'єднаних сил. Навчання проходили до 28 вересня під керівництвом українських та американських офіцерів Олександра Жакуна і Тимоті Клівленда.