Lviv Publisher’s Forum

The 26th annual Lviv Publishers Forum (officially the Lviv International Book Fair & Literature Festival) took place last month. Besides the main event at Lviv Art Palace, events were hosted at 30 different venues across the city that attracted over 1000 publishing houses and over 100 writers from 30 countries. Leopolitan book lovers and guests of the city were delighted with the presentations of new books and Ukrainian translations of classic masterpieces and global bestsellers. The rich programme also featured numerous panel discussions, workshops, meetings and autograph sessions with popular writers, and presentations organised by the Ukrainian Book Institute.

One of the most anticipated events of the festival was the presentation of Oleg Sentsov’s book ‘Marketer’. The 43-year-old Crimean journalist and film director was one of the 35 citizens recently returned to Ukraine in a prisoner exchange after serving five years of a 20-year sentence in a Russian prison on what Amnesty International called “fabricated” charges. ‘Marketer’ is a short prose autobiography collection written by Sentsov while in prison.

In addition to the main festival, several other literary projects were held, including Versepolis, BookUp 2019, Library Forum, and the Enjoy Reading initiative to promote reading among the elderly. As always, the highlight of the festival was the presentation of the Book Forum Best Book Award, which went to Vasyl Kosiv for his ‘Ukrainian Identity in Graphic Design from 1945-1989’. Lviv’s Old Lion Publishing House received a special prize for Ukrainian Translations of Modern Foreign Literature by event special guest Arundhati Roy, an Indian author, actress, and political activist.

Форум видавців

Минулого місяця в нашому місті пройшов 26 щорічний Львівський Форум видавців (офіційна назва - Львівський міжнародний книжковий ярмарок і літературний фестиваль). Головні події відбувались у Львівському палаці мистецтв, а у різних 30 локаціях по всьому місту проходили заходи, в яких брали участь понад 1000 видавництв і понад 100 письменників з 30 країн світу. Любителі книги та гості міста Лева були в захваті від презентацій нових книг та українських перекладів класичних шедеврів та світових бестселерів. Насичена програма також передбачала численні панельні дискусії, семінари, зустрічі та автограф-сесії з популярними письменниками та презентації, організовані Українським інститутом книги.

Однією з найбільш очікуваних подій фестивалю стала презентація книги Олега Сенцова "Маркетолог". Сорокатрирічний кримський журналіст і кінорежисер був одним з 35 громадян України, які нещодавно повернулись в Україну в обміні полоненими після п'яти років у російській в'язниці за звинуваченнями, які Amnesty International назвала "сфабрикованими". "Маркетолог" - це збірка коротких прозових автобіографічних творів, написаних Сенцовим під час перебування в тюрмі.

Окрім головного фестивалю, було проведено ще декілька літературних проектів, серед яких Versepolis, BookUp 2019, бібліотечний форум та ініціатива "Задоволення від читання" для людей похилого віку. Як завжди, родзинкою фестивалю стало вручення книжкової премії "Найкраща книжка", яку отримав Василь Косів за книгу "Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років". Львівське "Видавництво Старого лева" отримало спеціальний приз за український переклад сучасної зарубіжної літератури спеціальної гості Форуму Арундхаті Рой, індійської авторки, актриси та політичного діяча.