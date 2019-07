Jazz Me Up Networking Cocktail by the American Chamber of Commerce in Ukraine

Every summer, Lviv becomes a Jazz capital of Ukraine and a place-to-be for all music lovers. American Chamber of Commerce in Ukraine Members, partners and friends enjoyed a holiday-like atmosphere while managing to meet lots of new contacts at Jazz Me Up Networking Cocktail in Lviv. The secret of this successful event was a superb location with breathtaking Lviv rooftop view, top-caliber audience, and a lovely aura of jazz. Special thanks to Premium Sponsor Ring Ukraine.

Джаз-коктейль з Американською Торговою Палатою

Вже багато років щоліта Львів стає джазовою столицею України, адже в нашому місті проходить міжнародний фестиваль Leopolis Jazz Fest. Компанії-члени, партнери та друзі Американської торгової палати в Україні у невимушеній атмосфері мали чудову нагоду створити багато нових контактів на вечірці Jazz Me Up Networking. Секрет цього успішного заходу - чудова локація з захоплюючими видами на львівські дахи, найкраща аудиторія та прекрасна аурa джазу. Особлива подяка спонсору компанії Ring Ukraine.