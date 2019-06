Leopolis Grand Prix 2019

The Leopolis Grand Prix, a retro car festival held in Lviv to honour the city’s great motoring past, was held over the 31 May – 2 June weekend. This year’s event celebrated the 85th anniversary of the first Leopolis Grand Prix, held in 1932. The event offered Leopolitan car lovers and guests of the city the great opportunity to see vintage cars on parade, to passionately show their support during the races, and to choose their favourites in the ‘Elegant Driver’ contest, which featured drivers decked out in the era-appropriate dress of their vehicles. Nearly 120 retro cars from 18 countries took part, which was highlighted by the 2 June Leopolis Grand Prix race around the “Lviv Triangle” (around Stryisky Park). The road, made of basalt pavement blocks, has remained virtually unchanged since the first official Lviv Grand Prix race in the ‘30s. Driving an Alfa Romeo BC-2300, Norwegian champion Eugen Bjornstad set the original track record of 2.02.5 at the 1933 event – and the record remains unbeaten. Better luck next year fellas!

Фестиваль ретро-автомобілів Leopolis Grand Prix пройшов у Львові на честь славного автомобільного минулого нашого міста у вихідні 31 травня - 2 червня. Цьогорічний фестиваль був присвячений 85 річниці перших автомобільних перегонів львівською бруківкою 1932 року. Тут любителі старовини й гості міста могли побачити ретро-автомобілі на параді, повболівати та трасі вулицями Вівтовського, І. Франка, Стрийською та Героїв Небесної Сотні, а також вибрати найкращих у конкурсі "Елегантний водій", де учасники виступали в костюмах, відповідних для року випуску їх залізних коней. Майже 120 ретро-автомобілів з 18 країн прибули до Львова, щоб львів’яни, а особливо їх діти могли зробити собі вдосталь фотографій на тлі таких раритетів. Цікаво, що львівські вулиці та їх покриття, виготовлене з базальтової бруківки, практично не змінились з часів перших офіційних перегонів Leopolis Grand Prix. На машині Alfa Romeo BC-2300, норвезький чемпіон Ойген Бйорнштад встановив рекорд траси – 2:02:5 на змаганнях 1933 року – і цей рекорд залишається неподоланим. Бажаємо власникам старовинних авто побити рекорд наступного року!