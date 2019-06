Lviv Media Forum 2019

Over 1000 participants gathered at Arena Lviv for the Lviv Media Forum last month, including experts from international publications and leading thinktanks, journalists, bloggers, analysts, media managers, and students. In addition to the many workshops led by Ukraine’s leading journalists and TV presenters, the forum featured discussions on joint efforts between journalists from different publications and different types of media in conducting large-scale and quality journalism investigations. Main speakers included Andriy Kulykov, the Head of Hromadske Radio and former presenter on ICTV’s Svoboda Slova show; Marek Miller of Poland’s Google News Lab; Grzegorz Piechota, a researcher at Oxford and Harvard; Peter Pomerantsev, a journalist, author, and TV producer from Great Britain; and Ulyana Suprun, the Acting Minister of Healthcare in Ukraine. The forum also awarded the Oleksandr Kryvenko Award ‘For Progress in Journalism’ to Iryna Slavinksa, a journalist, author, and host of ‘Antenna’, ‘Zustrichi’ (Meetings), and ‘Prostir Rivnosti’ (Equality Space) at Hromadske Radio, who is currently working for public broadcaster UR-3 Radio Culture.

Львівський медіа-форум 2019

Понад 1000 учасників - експерти з міжнародних публікацій та провідні аналітики, журналісти, блогери, аналітики, медіа-менеджери та студенти - зібрались під дахом "Арени Львів" на Львівському медіа-форумі минулого місяця. Окрім численних семінарів під керівництвом провідних українських журналістів і телеведучих, на форумі були проведені обговорення спільних зусиль журналістів різних видань та різних типів ЗМІ у проведенні масштабних та якісних журналістських розслідувань. Серед доповідачів були, зокрема, Андрій Куликов, голова "Громадського радіо" та колишній ведучий телешоу "Свобода слова" ICTV; Марек Міллер з польської Google News Lab; Гжегож Пєхота, дослідник в Оксфорді і Гарварді; Петро Померанцев, журналіст, автор і телевізійний продюсер з Великобританії та Уляна Супрун, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України. Також на форумі була присуджена премія Олександра Кривенка "За прогрес у журналістиці" Ірині Славінській, журналісту, автору та ведучій програм "Антена", "Зустрічі" та "Простір рівності" на Громадському радіо, яка зараз працює для громадського мовлення UR-3 "Радіо культура".