Mrs. Eastern Europe 2019

Lviv’s ‘Park. Art of Rest’ leisure complex hosted the finals for the Ms. Eastern Europe 2019 beauty contest on 22 May. The event was organised by Ulyana Oksenyuk – Mrs. Ukraine Universe 2018 – and was themed after ‘Beauty in Action: Business, Parenthood, and Charity’. Mrs. Universe contests are open to married woman between 18-55 that have a family and career and are involved in a charitable cause. The colourful program was filled with performances, a beauty-show, a dance show, and the pageant itself. The finals saw 11 charming ladies show off national outfits, evening gowns, designer dresses, and swimwear, while short films about each participant and the charity they are involved in were shown on big screens to the audience. Finalists showed their achievements in business and proved that in a modern world, women can successfully combine a professional career, happy motherhood, and unique femininity. 44-year-old Latvian business trainer Liga Garkusha was named the winner. The mother of four has lived in Lviv for the last six years and will now take part in the Mrs. Universe contest in Las Vegas later this month. 36-year-old interpreter and mother of four, Natalie Tropak, was named Mrs. Lviv 2019 and will take part in the Mrs. Europe contest in Spain in October. Congratulations to all the winners!

Міс "Східна Європа 2019"

У відпочинковому комплексі "Park. Art of Rest" 22 травня пройшов фінал конкурсу краси "Міс Східна Європа 2019". Організувала його Уляна Оксенюк - Місіс Україна Всесвіт 2018 року і його темою була "Краса в дії: бізнес, батьківство та благодійність". Конкурси "Місіс Всесвіт" відкриті для заміжніх жінок віком від 18 до 55 років, які мають сім'ю та кар'єру і беруть участь у благодійній діяльності. У барвистій програмі були співи, танцювальні шоу, дизайнерській показ та сам конкурс. До фіналу вийшли 11 чарівних жінок, які демонстрували національні костюми, вечірні сукні, дизайнерські сукні та купальники, а короткометражні фільми про кожну учасницю та благодійність, в якій вони беруть участь, були показані глядачам на великих екранах. Фіналістки показали свої досягнення в бізнесі та довели, що в сучасному світі жінки можуть успішно поєднувати професійну кар'єру, щасливе материнство і унікальну жіночність. Перше місце здобула 44-річна бізнес-тренер з Латвії Ліга Гаркуша. Мати чотирьох дітей, вона проживає у Львові останні шість років і тепер візьме участь у конкурсі "Місіс Всесвіт" у Лас-Вегасі наприкінці цього місяця. Тридцяти шестирічна перекладачка і мати чотирьох дітей, Наталі Тропак, була визнана "Місіс Львів" 2019" і візьме участь у конкурсі "Місіс Європа" в Іспанії у жовтні. Вітаємо всіх переможниць!