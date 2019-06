Lviv’s 763rd Anniversary

Lviv celebrated its 763rd anniversary with a festive program over the rainy 3-5 May weekend. Public concerts, street performances by musical groups, sports events, exhibitions, cultural initiatives, and holiday fairs were in store for those that braved the weather. Celebrations started with an impressive street parade through the city centre that featured over 3,000 participants, including knights on horseback, the Cheremosh folk dance group, the Leopolitan Fanfares brass band, famous athletes, foreign guests and, of course, actors playing King Lev and Queen Constance. The Lvivska Sotka cycling marathon attracted over 1,000 participants, while Lviv’s Korolivsky Lev highlighted the festival of majorettes. Leopolitans and guests of the city were treated to a variety of cultural delights on 5 May on Rynok Square and in Sykhiv (one of the city’s biggest districts). One of the most popular included the spectacular 3D mapping that was projected onto the walls of the Nativity of the Most Holy Mother of God Church (Rizdva Presvyatovyi Bohorodytsi). Happy Birthday Lviv!

На львівському календарі – 763 рік.

Древній і вічно молодий Львів відсвяткував свою чергову річницю, незважаючи на рясний дощ 3-5 травня. Концерти, виступи вуличних музик, різноманітні спортивні заходи, виставки, культурні ініціативи, святкові ярмарки були приготовані для тих, хто не побоявся негоди. Спочатку вулицями міста пройшов незвичайний вуличний парад у складі понад 3000 учасників, серед яких були, зокрема, лицарі на конях, народний танцювальний колектив "Черемош", духовий оркестр "Львівські фанфари", відомі спортсмени, іноземні гості та, звичайно ж, сам король Лев і королева Констанс. У велосипедному марафоні "Львівська сотка", приуроченому до Дня міста, взяли участь понад 1000 найвитриваліших спортсменів, а на Сихові пройшов фестиваль духових оркестрів та мажореток "Королівський Лев". Також 5 травня на площі Ринок і також на Сихові (одному з найбільших районів міста) львів’ян та гостей міста пригощали різноманітними культурними делікатесами. Найбільше уваги привернула вражаюча тривимірна картина, яка проектувалась на стіни церкви Різдва Пресвятої Богородиці. З днем народження, Львове!