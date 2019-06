Batyars on Bicycles

Lviv’s popular Batyars on Bicycles retro bike ride returned to the city on 4 May. Modelled after London’s famed Tweed Run, Lviv’s event is designed to pay tribute to the city’s past, especially the Batyar culture that used to flourish here. Now in its sixth year, participants dress in their best tweed suits, furs, bow ties, and jaunty flat caps to showcase Lviv’s retro style. Many Leopolitans used the opportunity to dive into authentic Batyar style and remained jolly despite the rainy weather. Participants first joined a festive parade and later cycled through the city’s iconic landmarks before making a short stop for some tea.

Батяри на роверах

І знову на початку травня, а саме 4 числа, на вулиці Львова виїхали "Батяри на роверах", щоб похизуватись перед містянами. У Лондоні так званий Tweed Run був проведений вперше 2007 року, ідея сподобалась багатьом, й любителі старовини й велосипедів почали проводити подібні заходи по цілому світу. Від учасників вимагається небагато – більш-менш старий велосипед (по-львівськи – ровер), стилізований одяг і хороший настрій. Цього дощового дня у Львові не бракувало ані батярів (хоч і несправжніх), ані роверів (часом дуже справжніх). Усі з задоволення проїхались вулицями Львова, кланяючись та посміхаючись навсібіч, а також зробили невеличку зупинку, щоб попити гарячого англійського чаю.