Women’s Meeting for Equal Rights

International Women’s Day on 8 March saw a rally by feminist groups in front of City Hall on Rynok Square, a traditional gathering place for protests and rallies. Over 100 activists from Ukraine, Poland, and the Baltic states showed their support for the Istanbul Convention, which advocates to ensure women’s protection from violence, access to equal opportunities, and the abandoning of gender stereotypes. Participants used the event to oppose far-right, domestic, sexual, economic, and psychological violence, as well as the “pressure and violence of the patriarchal structure”. The holiday used to be dedicated to spring and femininity in Ukraine, however more and more women are seeing that as a sexist approach and are trying to change the image of feminism in Ukraine. Seen as a day of solidarity and equality worldwide, 8 March is becoming a day of protests for equality of rights and opportunities. While opponents gathered nearby with anti-feminist and “traditional family values” banners, no altercations were reported. Kateryna Kit-Sadova, Lviv’s first lady, was in attendance, but did not show support for either side.

Жіночий мітінг за рівні права

У Міжнародний день жінок 8 березня відбувся мітінг, організований місцевим феміністичним рухом на площі перед міською ратушею, традиційному місці збору протестів та мітингів у Львові. Понад 100 активісток, включаючи представницьв феміністських організацій з Польщі та країн Балтії, а також деякі учасники чоловічої статі, заявили, що вони підтримують прийняття Стамбульської конвенції, закликаючи, зокрема, забезпечити захист жінок від насильства, надати їм рівні можливості та скасувати гендерні стереотипи.

В Україні святкують Міжнародний день жінок як свято весни і жіночності. Однак, все більше представниць прекрасної статі вважають такий підхід несправедливим, і що важливо змінити імідж фемінізму в Україні. Тепер це день солідарності та рівності, оскільки 8 березня - це день протестів за рівність прав та можливостей.

Противники цього заходу зібрались поруч, тримаючи плакати з гаслами проти фемінізму і підтримуючи "традиційні, сімейні" цінності. На щастя, між двома протилежними сторонами не було суперечок. У заході також взяла участь перша леді Львова Катерина Кіт-Садова, яка, однак, не стала на бік жодної зі сторін.