Donald Tusk Visits Lviv

European Council President Donald Tusk was in Ukraine last month to mark the five-year anniversary of the Revolution of Dignity. He arrived in Kyiv to take in ceremonies in the capital and met President Poroshenko and Prime Minister Groysman before speaking to the Verkhovna Rada about Russian aggression against Ukraine. The former Polish Prime Minister delivered a speech entitled ‘There can be no safe Europpe without a safe Ukraine’ that was welcomed and well-received. The European diplomat then traveled to Lviv to meet with Mayor Sadovyi, where he awarded him an honourary degree from Lviv’s Ivan Franko National University.

Візит Дональда Туска до Львова

Президент Ради Європи Дональд Туск відвідав минулого місяця Україну, щоб відзначити п'яту річницю Революції гідності. В Києві він зустрівся з Президентом П. Порошенком і прем'єр-міністром В. Гройсманом, а потім виступив перед Верховною Радою з промовою про російську агресію проти України. Колишній прем'єр-міністр Польщі говорив українською мовою, а його слова "Не може бути безпечної Європи без безпечної України" були гаряче схвалені всіма присутніми в залі. Потім європейський дипломат відвідав Львів, де виступив перед студентами та викладачами Львівського національного університету імені І. Франка, а мер Львова А. Садовий вручив Д. Туску диплом почесного доктора цього університету.