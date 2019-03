Casting Miss Lviv 2019

Lviv’s hotspot Gloria Café recently hosted the casting for the upcoming Miss Lviv 2019 beauty pageant. The event attracted 150 of Lviv and area’s most beautiful ladies aged 16 to 24, making it the largest regional heat for Miss Ukraine in the country. The young women spent several hours presenting their best skills and personality traits to impress the panel of judges that included last year’s Miss Lviv Nataliya Bolyukh, Miss Ukraine’s casting manager Zoryana Kokhanchuk, and fashion photographer Jaroslav Monchak. Fourteen of the lucky ladies were invited to strut their stuff at the grand finale to take place in April, with the winner representing the region at the Miss Ukraine 2019 finals later this year. Looking good ladies and best of luck in the finals!

Кастинг на "Міс Львів 2019"

У популярному львівському кафе "Глорія" нещодавно пройшов кастинг для майбутнього конкурсу краси "Міс Львів 2019". В один вечір тут зібралось 150 чарівних дівчат зі Львова та області віком від 16 до 24 років, щоб позмагатись за право участі у фіналі на сцені театру опери та балету. Молоді красуні віддали кілька годин свого життя за те, щоб мати нагоду продемонструвати свої найкращі вміння та риси особистості; щоб справити враження на поважне журі, до складу якого увійшли, зокрема, торішня "Міс Львів" Наталія Болюх, менеджер кастингу "Міс Україна" Зоряна Коханчук, та модельний фотограф Ярослав Мончак. Чотирнадцять щасливиць були обрані, щоб виступити на грандіозному фіналі, який відбудеться в квітні, а переможниця представлятиме Львівщину у фіналі "Міс Україна 2019" наприкінці року. Бажаємо всім учасницям доброго настрою і удачі в фіналі!