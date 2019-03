Hockey Day in Lviv with #OpUNIFIER

On 10 February as Lviv’s Rynok Square hosted the Hockey Day celebration. The day’s highlight was when our Galician Lions took on a joint team of Canadian troops representing #OpUNIFIER. The Ukraine National Army Academy got things rolling with rousing versions of both countries anthems and at the end of two 10-minute periods, our Galician Lions showed the Canadians a thing or two about the game by winning 9-6. After the game, fans were invited to dress up as a hockey player and enjoy delicious pampukhs (Ukrainian doughnuts) with traditional Canadian maple syrup.

День хокею з #OpUNIFIER у Львові!

У неділю, 10 лютого, у Львові на пл. Ринок відзначили День хокею, головною подією якого став хокейний поєдинок на міській ковзанці між гравцями хокейного клубу “Галицькі Леви” та командою Збройних сил Канади, представниками #OpUNIFIER. Перед матчем оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виконав гімни обох країн.

Хокеїсти зіграли два періоди по 10 хвилин кожен. «Галицькі леви» здобули перемогу з рахунком 9:6. Після гри кожен охочий міг спробувати себе у ролі хокеїста та скуштувати пампухів із традиційним канадським кленовим сиропом.