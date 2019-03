‘Entertaining’ Exhibition by Bohdan Bilinchuk

Lviv’s Art Palace recently gave Leopolitan art lovers and guests of the city a reason to get out of their homes in the middle of winter by cheering them up with Bohdan Bilinchuk’s ‘Entertaining’ exhibition. The exhibition features over 50 sculptures of ceramic and bronze and more than 50 oil and pastel paintings designed to put a smile on your face. Bilinchuk’s funny and optimistic creations are wildly popular with people that have a sense of humour and many collectors are proud to show off his works in their own collections, including former Ukrainian President Viktor Yushchenko and former US Secretary of State Hillary Clinton. A professional surgeon by trade from the Ivano Frankivsk region, he has spent the last 40 years as a sculptor and artist.

"Кумедна" виставка Богдана Білінчука

Для тих, хто вже втомився від зими та негоди, чудовою нагодою підняти собі настрій стала виставка скульптора Богдана Білінчука, яка недавно експонувалась у Львівському палаці мистецтв. Оптимістичні та смішні твори художника мали величезний успіх серед людей з почуттям гумору. Твори Б. Білінчука можна побачити у багатьох приватних колекціях по всьому світу, зокрема, у третього президента України Віктора Ющенка та колишнього держсекретаря США Хілларі Клінтон, яка вподобала й придбала собі його фігурки бронзових кішок. Професійний хірург, Богдан Білінчук походить з Івано-Франківської області. Митець брав участь у 85 виставках і сьогодні є членом Національної спілки художників України. Протягом останніх 40 років він займався пластикою малих форм, проте з 2004 року він також зацікавився живописом.