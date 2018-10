All-Ukrainian March for Animal Rights in Lviv

Hundreds of people joined an animal rights march in the Western Ukrainian capital on 30 September with a rally that started in front of Lviv’s Opera & Ballet Theatre. Activists demanded an end to the use of animals in circuses and dolphin shows, for medical experiments, for perfumes, and for fur farms. Demonstrators also called for the end to the killing of homeless animals and for the rehabilitation of animals that have experienced cruelty. Some slogans spotted at the march included: ‘In Ukraine, 1750 animals are killed per day for fur!’, ‘There are 300 bears left in Ukraine’, ‘Be their voice!’, ‘They love us, how about us?’, ‘Do not test my lipstick’, ‘In favour of circuses without animals’, and ‘Your fur coat screamed before it died’.

Всеукраїнський марш за права тварин

30 вересня сотні людей приєдналися до правозахисного походу в західноукраїнській столиці, який розпочався з мітингу перед Львівським театром опери та балету. Активісти вимагали припинення використання тварин у цирках та дельфінаріях, для медичних експериментів, для тестування парфумерії та виробництва хутра. Демонстранти також закликали до припинення вбивства безпритульних тварин та реабілітації тварин, які зазнали жорстокості. Серед гасел, що прозвучали на мітингу, зокрема, були й такі: "В Україні для хутра вбивають 1750 тварин щодня", "В Україні залишилося 300 ведмедів", "Будь їхнім голосом!", "Вони нас люблять, а ми їх?", "Не треба випробовувати мою губну помаду", "За цирк без тварин" і "Ваша шуба кричала, перш ніж померти".