Lviv Coffee Festival

The Lviv Coffee Festival – one of the city’s most beloved annual events – attracted more than 250,000 coffee lovers to the Western Ukrainian capital from 13-16 September. Now in its twelfth year, the festival is an important event for the city’s popular coffeehouses, many of which are architecturally and thematically unique. In addition to artisan coffee and gourmet sweets stalls, Leopolitan coffee lovers and guests of the city were able to take in demonstrations from world-class baristas, watch the Bike Coffee Mile, witness the Grind&Brew National Championship, and vote in the KulchytskyCoffeeCup contest. As usual, festivalgoers voted for their favourite coffeehouse and other award nominations. Readers will want to stop by the exquisite Virmenka, which was named Lviv’s Best Coffeehouse of 2018. Other winners include:

• Best Takeaway Coffee: Coffee Lab

• Best Opening of 2018: 36PO

• Best Turkish-Style Coffee (using a Cezve): Dominicanes

• Coffee with History: Atlas Coffeehouse

• Most Artistic Coffeeshop: Shtuka

• Best Author’s Coffee: Rocket Espresso

• Something Sweet with Coffee: Aroma Kava

• Best Hospitality: Lviv Coffee Manufacture on Soborna Square

• Best Coffee-Based Cocktail: Lviv Coffee Manufacture on 7 Brativ Rohatyntsiv St.

Next year’s Coffee Festival will take place from 12-15 September, so be sure to mark your calendars. Congratulations to all the winners!

Свято кави

Львівське свято кави - одне з найулюбленіших у нашому місті - з 13 по 16 вересня зібрало понад 250 тисяч любителів кави з усієї України та Європи. Фестиваль проводиться вже 12 років і є насправді важливою подією для популярних кав'ярень міста, багато з яких архітектурно й тематично унікальні. На фестивалі, окрім самої кави та вишуканих солодощів до неї, львівські любителі цього запашного напою родом з Близького Сходу та гості міста мали змогу побачити роботу світового класу баріста, взяти участь у «Bike Coffee Mile», бути свідком проведення національного чемпіонату Grind & Brew і проголосувати на конкурсі Kulchytsky Coffee Cup. Як завжди, учасники фестивалю проголосували за свою улюблену кав'ярню та інші нагороди. Мабуть зайве рекламувати львів’янам та й багатьом гостям міста знамениту "Вірменку", яка вже втретє була визнана найкращою кав'ярнею міста. Серед інших переможців у категоріях:

• «Найкраща кава з собою» — Coffee Lab;

• «Відкриття року» — 36По;

• «Найкраща кава в джезві» — Dominicanes/Домініканес;

• «Кава з історією» — Атляс - Atlas;

• «Мистецька кав'ярня» — Кав'ярня-галерея "Штука";

«Найкраща авторська кава» — Rocket Espresso;

• «Кава і до кави» — AROMA KAVA;

• «Найгостинніша кав'ярня» — Львівська Мануфактура Кави на площі Соборній, 2;

• «Найкращий кавовий коктейль» — Львівська мануфактура кави на вулиці Братів Рогатинців, 7.

Наступне свято кави відбудеться 12-15 вересня 2019 року - не забудьте відзначити у своїх календарях. Вітаємо всіх переможців!