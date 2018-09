Ukraine Celebrates 27 Years of Independence

Ukraine celebrates Independence Day every year on 24 August to mark the adoption of the ‘Act of Independence of Ukraine’ by the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR on 24 August 1991. As always, Lviv celebrated the occasion in style. Highlights included a giant 3D map on City Hall and one of the city’s most iconic churches, concerts, and other entertainment activities for children and grown-ups alike. Leopolitans and guests of the city laid flowers at the Taras Shevchenko monument on Prospekt Svoboda to pay tribute to those who defend our homeland.

27-й День Незалежності України

Україна проголосила свою національну державу 24 серпня 1991 року і відтоді цей день відзначається як День незалежності. Сьогодні це державне свято в Україні, що ознаменує прийняття саме у цей день Верховною Радою Української РСР "Акту незалежності України", який став датою створення української держави у її нинішньому вигляді. Цього року Україна відзначила 27 річницю незалежності, і, звичайно ж, Львів був був дуже активним учасником святкування. На фасаді Ратуші увечері була показана 3D-анімація у супроводі музичної композиції, яка зображала частину історії України після 1991 року та роль молоді у її створенні. Повсюди відбувались концерти, розважальні заходи для дітей та дорослих та ще багато цікавого. Львів’яни та представники влади міста прийшли до пам'ятника Тарасу Шевченку, щоб покласти квіти і віддати шану живим і полеглим захисникам нашої Батьківщини.