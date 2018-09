Rapid Trident 2018

Ukraine has begun joint military exercises with 10 NATO countries in Western Ukraine amid ongoing tensions with Russia over Moscow’s illegal annexation of Crimea and the ongoing conflict in eastern Ukraine between government forces and Russia-backed separatists. Rapid Trident 2018 opened on 3 September at the Hetman Petro Sahaidachnyy National Ground Forces Academy in Lviv. More than 2,200 troops from 14 countries are taking part in the maneuvers that are scheduled to conclude on 15 September. Ukraine is contributing 350 units of military equipment, while the Ukrainian Border Guard Services and Ukrainian National Guard troops are taking part in the exercises for the first time.

Rapid Trident 2018

Українські військовики розпочали спільні військові навчання зі своїми колегами з 10 країн НАТО у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що під Явором в умовах триваючої напруженості відносин з Росією після її нелегального анексування Кримського півострова та розв’язаного військового конфлікту на Сході України.

Церемонія відкриття навчань Rapid Trident 2018 відбулась 3 вересня у Львівській академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного. Учасниками навчань є понад 2200 військовослужбовців з 14 країн, включаючи США та дев'ять інших держав-членів НАТО. Навчання планується провести до 15 вересня. З української сторони будуть задіяні понад 350 одиниць військової техніки; також сили прикордонної служби України та української національної гвардії вперше візьмуть участь у цих навчаннях.