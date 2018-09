Etnovyr Folklore Festival

Lviv’s annual Etnovyr Folklore Festival, featuring spectacular performances by ensembles from as far away as Egypt and Indonesia, took place in Lviv from 22-26 August. Organised by CIOFF (Organisations of Festivals of Folklore and Traditional Arts), the event also drew groups from around Europe and across Ukraine. The first day saw participants parade through the heart of Central Lviv, where they invited Leopolitans and guests of the city to come and see their wonderful performances on the Rynok Square stage. More than 200,000 eventgoers took the fantastic opportunity to be introduced to the cultural and musical traditions of nations from around the world through fascinating shows, colourful concerts, national cuisine presentations, dancing and singing workshops, and dozens more interesting events. Next year’s Etnovyr Folklore Festival will take place from 21-25 August, so be sure to save the dates in your calendar!

Фестиваль фольклору "Етновир"

Щорічний фестиваль фольклору "Етновир" організатором якого є CIOFF (Міжнародна рада організацій фольклорних фестивалів і народних мистецтв), пройшов у Львові 22-26 серпня. У цьогорічній його програмі були надзвичайно барвисті виступи фольклорних колективів з Єгипту, Хорватії, Словаччини, Індонезії, Латвії, Італії та, звичайно ж, з України. Першого дня учасники свята пройшли центром Львова, запрошуючи львів’ян та гостей міста прийти і побачити на власні очі усі їх виступи на площі Ринок. Всього понад 200 тисяч гостей могли побачити й почути учасників фестивалю та ознайомитись з культурними та музичними традиціями багатьох народів, побувати на презентаціях національних кухонь, майстер-класів з танців та співів, і дуже весело й приємно провести час. Наступний Міжнародний фольклорний фестиваль "Етновир" відбудеться 21-25 серпня 2019 року, тож зробіть собі відмітку у календарі!