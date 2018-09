New Army Academy Recruits

Lviv’s Hetman Petro Sahaidachnyy National Ground Forces Academy saw more than 500 freshmen take their oaths to serve the nation faithfully as they became students at one of Ukraine’s most prestigious military higher education institutions. The event was attended by special guests and representatives of other military academies, chaplains, and soldiers from the USA, Canada, Poland, and Lithuania.

Першокурсники військової академії

Львівська академія сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного 1 вересня прийняла до своїх лав понад 500 першокурсників, які склали присягу на вірність українському народу. Після цього вони стають повноправними курсантами одного з найпрестижніших військових вищих навчальних закладів України. На урочистій церемонії були присутні почесні гості - представники інших військових академій, капеланів і солдатів зі США, Польщі, Литви та Канади.