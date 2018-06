Aria Motors Opens New BMW and Mini Dealership in Lviv

Aria Motors, Lviv’s official dealership for BMW cars and motorcycles as well as the BMW Mini, recently opened a new conceptual auto-centre. With over 1850 m2 on a one-hectare territory, the two-storey building features nine demo cars in its spacious showroom. The maintenance area has 11 work stations for repairs and detailing, while over 2000 spare parts and accessories are on site in the new warehouse. High-speed Wi-Fi and a comfortable leisure area is available on the first floor and more than 60 cars can fit easily into the centre’s expansive parking area.

The dealership offers customers a wide selection of services, including the purchasing and maintenance of BMW cars, motorcycles, and BMW Minis. The new centre was built for customer comfort and easy access to top-level technical services and maintenance. Aria Motor’s main focus is on its customers, and the never-ending quest to improve services. Customer trust and long-term satisfaction are the best rewards for the work of the company. The spacious exhibition hall and authorised maintenance centre, with all the latest top-end equipment, is open from 9:00 to 19:00 on weekdays and from 9:00 to 15:00 on Saturdays.

Aria Motors welcomes all car admirers to visit their new showroom, located at 306 Horodotska St. in Lviv, or call us at +38(032)232-3500.

Арія Моторс відкриває новий автосалон BMW та MINI у Львові.

Офіційний дилер автомобілів і мотоциклів BMW та автомобілів MINI у Львові – компанія Арія Моторс відкриває новий, концептуальний автоцентр.

Двоповерховий автосалон розташований на території в 1,0 га, із загальною площею приміщень – 1863 м. кв. Площа шоу-рума складає 519 м. кв. і розрахована на 9 виставкових автомобілів. Сервісна зона вміщає 11 робочих постів для проведення ремонту і технічного обслуговування автомобілів та мотоциклів. Площа складу запасних частин та аксесуарів складає 330 м. кв. і вміщає більше 2000 найменувань продукції. Для паркування клієнтів автосалону та нових автомобілів виділено 60 місць.

З першого дня роботи ми пропонуємо своїм клієнтам широкий спектр послуг, пов’язаних з придбанням та подальшим обслуговуванням автомобілів і мотоциклів BMW та автомобілів MINI.

Автоцентр Арія Моторс збудовано спеціально для того, щоб відвідувачі почували себе комфортно, мали доступ до високого рівня сервісного та технічного обслуговування.

Колектив компанії постійно працює над вдосконаленням якості надаваних послуг. Наша головна гордість - це наші клієнти, а робота з клієнтом - послідовний і безперервний процес, який в принципі ніколи не закінчується, а лише переходить на новий рівень. Довіра наших клієнтів і довгострокова співпраця - ось вища нагорода за нашу роботу.

Для приємного проведення часу ми раді запропонувати комфортабельну зону відпочинку, яка розміщена на першому поверсі нашого автоцентру із швидким Wi-Fi інтернетом.

Кожного дня з 09.00 до 19.00 у будні та з 09.00 до 15.00 – у суботу для Вас відкритий просторий виставковий зал, працює авторизований сервісний центр, обладнаний за останнім словом техніки.

Ми завжди раді бачити Вас в автосалоні «Арія Моторс» !

м. Львів, вул. Городоцька, 306

тел.: +380 (32) 232-3500