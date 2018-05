Olena Dats’ Gallery Celebrates Spring

As has become a Spring tradition in Lviv, the Olena Dats Gallery presented the cruise collection of the namesake designer last month. Charming models - friends and clients of designer -full of colour, romance, and the spirit of travel wowed those lucky enough to be in attendance. Guests were also entertained by the likes of Pavlo Ilnytskyy, DJ Tivanych, DJ Gooch Brown, and Uliana Horbachevska. The event marked the official opening of the new Biolux cosmetology centre, also located at Green Terrace. Biolux founder Yulia Boyko has carved out a unique spot on Lviv’s cosmetic map, as the centre features the latest technologies in machine and injection cosmetology. The centre also offers highly-qualified specialists, innovative methods, and affordable prices. For more, just head over to the Green Terrace (8 Kubanksa St.) or visit Olena-dats.com.

Весняна вечірка в Olena Dats’ Gallery

Вже традиційно весною в Olena Dats’ Gallery відбулась презентація круїзної колекції бренду Olena Dats’. Сонячними моделями стали клієнтки і друзі дизайнерки. Музичною окрасою свята кольору, повітряності і романтики подорожі стали Павло Ільницький, DJ Tivanych, DJ Gooch Brown, Уляна Горбачевська.

Сюрпризом вечора стало офіційне відкриття нового косметологічного центру Biolux, також розташованого в “Зеленій Терасі”. Засновниця Юлія Бойко, створила унікальне місце на карті Львова, в якому зібрані останні досягнення в ін'єкційній і апаратній косметології. Кваліфіковані спеціалісти, інноваційні методики, доступні ціни - це все Biolux.

Завітайте до нас вул.Кубанська 8 , “Зелена Тераса”, Львів, www.olena-dats.com