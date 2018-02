PM Groysman Pays Working Visit to Lviv

Ukraine’s head of government paid a working visit to Lviv on 8 February. Prime Minister Volodomyr Groysman met with students and teachers at the Ukrainian Catholic University and later checked in on the reconstruction work at the Lviv Regional Clinical Perinatal Centre, which is set to open by the end of the year. Groysman also signed a loan agreement with the European Bank for Reconstruction and Development worth 24.7 million EUR for the construction of a solar power plant in the Lviv region. The agreement was signed at the Soft Service IT company during a meeting with Lviv’s business leaders.

Робочий візит Володимира Гройсмана до Львова

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 8 лютого прибув до Львова в рамках робочої поїздки. В. Гройсман відвідав Український католицький університет, де зустрівся зі студентами й викладачами, а потім ознайомився з ходом реконструкції Львівського обласного клінічного перинатального центру, який планується відкрити до кінця року.

Прем'єр-міністр також підписав кредитний договір з ЄБРР на суму 24,7 млн. євро, призначений для будівництва сонячної електростанції у Львівській області. Підписання угоди відбулося в офісі компанії Soft Serve під час зустрічі з представниками львівських ділових кіл.