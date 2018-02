Event Industry Forum

Arena Lviv played host to the Event Industry Forum, a special event aimed at the self-identification of the event industry in Western Ukraine – and especially Lviv – from 9-10 February. The forum’s program was put together so to heighten the understanding of an event manager’s work, show new possibilities of the profession, set a new pace for the industry’s market, and create a new impulse for its creativity. The forum featured a dialogue between event organisers, recognised industry leaders, and top speakers from Ukraine and Europe. Speakers were producers, designers, PR managers, strategic planners and, of course, organisers of festivals and business forums. Event participants were able to share their experiences and ideas to tackle some of the industry’s burning questions. Over the event’s two days, Leopolitans and guests of the city had the chance to check out the EventEXPO, a fair of trendy tech and services companies. There was also a special show-area for performances by musicians, different types of artists, and the event’s hosts.

Event Industry Forum 2018

У конференц-залі стадіону "Арена-Львів" 9-10 лютого пройшов Event Industry Forum - захід, що має послужити становленню ринка event-послуг Західної України в цілому та Львова зокрема. Програма форуму була складена таким чином, що давала можливість розширити розуміння роботи менеджера подій, показати нові можливості професії менеджера подій, встановити новий темп розвитку ринку event-індустрії та дати новий імпульс для творчості. На форумі був організований діалог між організаторами, визнаними діячами event-індустрії, а також провідними доповідачами з України та Європи. Тут виступили численні організатори фестивалів, ділових форумів, продюсери, дизайнери, PR-менеджери та багато відомих лідерів стратегічного планування. Всі учасники заходу мали чудову нагоду поділитися думками та досвідом, щоб вирішити численні проблеми, що виникають на ринку event-послуг. Упродовж двох днів форуму львів’яни та гості міста могли відвідати EventEXPO - ярмарок компаній, які пропонують трендові технології та послуги.

Також в рамках форуму був спеціальний шоу-майданчик для проведення презентацій та виступів музикантів, виконавців різних жанрів та господарів подій.