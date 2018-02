Cheerful Chinese Spring Concert

On February 6th Leopolitans and guests of the city were delighted by a special “Jolly Holiday of Spring” concert featuring artists and musicians from China. The event was organised by the Lanhua Cultural Research Centre of China and Ukraine to mark the Chinese New Year, which began on February 16th. Following the Chinese Lunar Calendar, Chinese New Year is every year on a different date. Definitely, it is one of the essential and grandest festivals in China. Every year has different Zodiac animal sign that has the different meaning of life aspects. And the Year 2018 will be the Year of Dog. The year of the dog is good symbol for Chinese as it brings the luck to their house.Distinguished Chinese artists and musicians appearing in beautiful traditional costuming performed both Chinese folk music as well as spectacular acrobatic shows. The event also featured a colourful show by artists from Zhangjiajie city of Hunan Province ensemble. Established in the 2000, this ensemble performed on more than 7000 stages around the world and took part in the opening ceremony of Beijing Olympic Games . The Jolly Holiday of Spring concert was designed to enrich the cultural exchange between East and West and to bring China’s rich, 4000-year-old history to Ukraine.

Веселий китайський весняний концерт

Львів’яни та гості міста 6 лютого мали чудову нагоду побувати на унікальному концерті "Радісне Свято весни" у виконанні китайських музикантів. Цей захід був організований Центром культурних досліджень Ланьхуа Китаю та України, щоб відзначити китайський Новий рік, який розпочинається 16 лютого. За місячним календарем Новий рік у Китаї та багатьох країнах південно-східної Азії припадає щоразу на іншу дату. Це одне з найважливіших і найбільш шанованих свят у Китаї. Кожному року присвячений свій знак китайського зодіаку, який має своє значення. Так, рік 2018 рік буде роком жовтого собаки, який, за народним повір’ям, приносить щастя в дім. У концерті виступили китайські артисти й музиканти у прекрасних традиційних костюмах, які виконували китайську народну музику, а також ефектні акробатичні номери. Також тут можна було побачити барвисте шоу ансамблю з міста Чжанцзяцзе провінції Хунань. Створений у 2000 році, цей ансамбль вже провів понад 7000 виступів на сценах всього світу і, зокрема, брав участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року. Цей веселий концерт послужив розвитку і збагаченню культурного обміну між Сходом і Заходом та знайомству українців з багатотисячолітньою історією Китаю.