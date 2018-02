INSO-Lviv Celebrated 20th Anniversary

One of Ukraine’s finest symphony orchestras – Lviv’s-own INSO-Lviv – festively celebrated its 20th anniversary on 28 January in an event hosted by the Lviv Philharmonic Society. Each year the orchestra brings to life some of Ukraine’s grandest and most unique musical projects, like the all-Ukrainian ‘Shared Sky’ project that united Ukraine’s seven largest orchestras in performing Beethoven’s ‘Ode to Joy’ at airports across Ukraine in a show of Ukrainian unity, or the international cultural event ‘Ready. Steady. BACH! Marathon’ in Lviv that set the record for longest live performance of Bach music in Ukraine.

A regular participant of music festivals, both at home and abroad, INSO-Lviv has been recognized with several awards, including: Radio Swiss Classic’s ‘Love’ and ‘Schumann / Beethoven Klavierkonzerte’ Awards, the ‘Golden Disc’, and the ‘Franz Xaver Mozart Klavierkonzerte’ Award. The group now serves as the basic musical team at several international festivals and competitions and starred at the Johannes Brahms International Competition in Austria and the LvivMozArt festival at home in Lviv last year. Iolanta Pryshlyak, the orchestra’s Board Head and Creative Advisor, was awarded with a special award at the concert by Lviv Mayor Andriy Sadovyi and Lviv Region Head Oleh Sinyutka.

INSO-Львів – 20 років на сцені

Один з найкращих симфонічних оркестрів України - INSO-Львів 28 січня святково відзначив своє 20-річчя у Львівській філармонії. Кожен рік оркестр реалізує деякі з найважливіших та найунікальніших українських музичних проектів, як от всеукраїнський проект "Спільне небо", який об'єднав сім найбільших українських оркестрів у виконанні "Оди до радості" Бетховена одночасно в різних аеропортах України, або міжнародна культурна подія Ready. Steady BACH! Marathon у Львові, який встановив рекорд для найдовшого живого виконання музики Баха в Україні.

Регулярний учасник музичних фестивалів, як в Україні, так і за кордоном, INSO-Львів був відзначений кількома нагородами, серед яких, зокрема, Radio Swiss Classic та Schumann/Beethoven Klavierkonzerte, Golden Disс та Franz Xaver Mozart Klavierkonzerte. Зараз INSO-Lviv є штатним оркестром кількох міжнародних фестивалів та конкурсів, а минулого року виступав на Міжнародному конкурсі ім. Й. Брамса в Австрії та на фестивалі LvivMozArt у Львові. Спеціальну нагороду з рук міського голови Андрія Садового та голови Львівської області Олега Синютки на концерті отримала Іоланта Пришляк, голова правління та творчий радник оркестру.