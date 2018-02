Poroshenko Meets With Canadian Governor General

Ukrainian President Petro Poroshenko met with Canadian Governor General Julie Payette – also the country’s Commander-in-Chief – in Lviv in January to discuss issues of further cooperation. Payette arrived in Lviv to show her support to Canadian soldiers taking part in the UNIFIER operation in Ukraine. During her stay, she visited the ATO Heroes Memorial and met with members of the Canadian and Ukrainian armed forces at the military police training centre, which was established as part of the UNIFIER operation in 2017 with the help of Canadians.

Payette discussed bilateral relations between Canada and Ukraine with President Poroshenko. Speaking in Lviv at a joint briefing following the discussion, Poroshenko said the relationship between the two countries has shown remarkable progress and brought fruitful results over the past year. He thanked Ottawa for supporting Ukraine’s defence sector and specifically for providing training instructors to Ukrainian troops and for allowing Canadian exporters to sell weapons to Ukraine.

Зустріч президента Порошенка з генерал-губернатором Канади

Президент України Петро Порошенко 18 січня мав зустріч з генерал-губернатором Канади (а також головнокомандувачем збройних сил цієї країни) Джулі Пайєтт у Львові, на якій обговорювались питання подальшої співпраці. Дж. Пайетт прибула до Львова, щоб висловити свою підтримку канадським солдатам, які беруть участь у операції UNIFIER в Україні. Під час свого перебування вона відвідала Меморіал Героїв АТО та зустрілась з членами канадських та українських збройних сил у навчальному центрі військової поліції, створеному в рамках операції UNIFIER у 2017 році за допомогою канадців.

Українські та канадські представники обговорили двосторонні відносини між нашими державами. Виступаючи у Львові на спільному брифінгу після обговорення Порошенко заявив, що відносини між нашими двома країнами продемонстрували значний прогрес і принесли плідні результати за минулий рік. Він подякував Оттаві за підтримку українського оборонного сектора, зокрема, забезпечення підготовки інструкторів для українських військ та дозвіл канадським експортерам продавати зброю до України.