High Castle Autumn Art Salon

Lviv’s Art Palace was home to the High Castle Autumn Art Salon – an event that showcases the paintings and sculptures of young artists alongside recognized maestros – from 5 November to 3 December. Considered one of the most dynamic and independent art events in Western Ukraine, High Castle featured several exhibits, one of which was traditionally dedicated to the memory of an outstanding Leopolitan artist Myron Yatsiv (1929-96). This artist, teacher, and associate professor at the Lviv Academy of Arts was a designer of more than 50 books, helped draft Ukrainian banknotes, designed military uniforms and insignia for Ukraine’s modern army, and influenced an entire generation of artists in the genre of ex-libris. The event also saw an exhibition of Ukrainian posters dedicated to the Ukrainian Publishing Academy’s Book Art & Graphical Design department’s 100th anniversary and a children’s creative works exhibition.

Осінній художній салон "Високий замок"

У Львівському Палаці мистецтв з 5 листопада по 3 грудня проходив осінній художній салон "Високий замок", на якому були виставлені картини та скульптури молодих художників поряд з творами визнаних майстрів. Ця виставка вважається однією з найбільш динамічних та незалежних художніх подій у Західній Україні. Традиційно, на виставці представлений творчий доробок львівських митців. Цього року частина експозиції була присвячена творчості художника, мистецтвознавця, доцента Львівської академії мистецтв Мирона Яціва (1929-96), який оформив понад 50 книг, допомагав виготовляти українські банкноти, розробляв проект військової форми та відзнак для сучасної української армії; мав значний вплив на ціле покоління художників у жанрі екс-лібрісу У програмі салону також була представлена добірка українських плакатів, присвячених 100-річчю відділу книжкового мистецтва та графічного дизайну Української академії друкарства і виставка дитячих творчих робіт.