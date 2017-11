Lviv Grand Prix Half Marathon

The annual Lviv Grand Prix Half Marathon raced through the city on 29 October. Mayor Andriy Sadovyi greeted the 2,000+ runners that included many celebrities. Some of the more famous runners included singer and composer Bria Blessing, 1+1 presenter Solomiya Vitvitska, BarvyProject Band soloist Oksana Stebelska, TV Presenter of the ‘TSN. Morning’, at 1+1 TV channel Svyatoslav Hrynchuk, and many others. In addition to the main 21 km race, there was also a 21 km relay, and races at distances of 10, 5, and 2 km. Each runner that completed the 21 km course received a medal to commemorate this exhilarating experience. Half of the money raised by entrants of the 2 km race was donated to the needs of ATO veteran Olha Tarasevych, who lost her leg due to a severe injury near Avdiivka and needs prosthesis. The Lviv Grand Prix Half Marathon was the final part of the 2017 Run Ukraine running league, which also featured races in Kyiv, Dnipro, and Odesa.

Півмарафон Lviv Grand Prix

Щорічний львівський півмарафон Гран-прі відбувся у нашому місті 29 жовтня. Міський голова Андрій Садовий привітав понад 2000 бігунів, серед яких було багато знаменитостей, зокрема - співачка та композитор Брія Блессінг, ведуча програми ТСН, журналіст телеканалу 1+1 Соломія Вітвицька, солістка BarvyProject Band Оксана Стебельска, ведучий ТСН. Ранок на каналі 1+1 Святослав Гринчук та багато інших. Окрім основної дистанції 21 км, відбулась також естафета на 21 км, і забіги на дистанціях 10, 5 і 2 км. Кожен бігун, який завершив трасу 21 км, отримав медаль на пам'ять про участь у змаганнях. Половина грошей, зібраних учасниками забігу на 2 кілометри, була передана на допомогу ветерану АТО Ользі Тарасевич, яка втратила ногу через важку травму під Авдіївкою та потребує протезування. Цей осінній півмарафон став завершальною частиною змагань української бігової ліги 2017 року, в рамках яких також відбулись масові забіги у Києві, Дніпрі та Одесі.