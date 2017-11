LFW – Spring/Summer 2018

Lviv rolled out the red carpet for the glamorous Lviv Fashion Week – Spring / Summer 2018 collections last month. Traditionally hosted at Lviv’s D. Halytskyi International Airport, this season’s event added some new and intriguing locations – the Metropolitan A. Sheptytsky Centre and the Machine Hall at Lviv Polytechnic National University. The event attracted some of Ukraine’s most recognized designers, including Marta Wacholz, Vozianov, Oksana Mukha by Kateryna Yalova, Lesia Semi, and Olena Dats. Leopolitan fashionistas and guests of the city were also delighted by the debut collections of Olesya Marchuk and Jeisoni by Novitska.

Among the week’s highlights were the shows by Balossa (Italy), Rockmädchen (Germany), Tinatin Magalashvili and Ekaterine Buzaladze (Georgia), and Aidar Khan (Kazakhstan). Several fashion projects aimed at a younger audiences were also launched during LFW. They featured young and talented Ukrainian designers like Burdo, Lyubasha Kyleshko, KartNatel, and Vladyslava Matiyashek. As always, there were a number of featured lectures, workshops, and fashion-related discussions over the week, as well as the showroom at Lviv Airport that allowed visitors to shop for chic clothes, bags, shoes, and other fashion accessories from over 30 brands. Eventgoers were also able to enjoy the exclusive accessories collections by Sakhro.

Other LFW events included a special fashion show by leading Ukrainian designer Roksolana Bogutska at the Mirotel Resort&Spa in Truskavets on 4 November and an exhibition of works by legendary Italian designer Gianni Versace. Every Versace piece on display is part of the private collection of Brazilian visual artist Alexandre Stefani. This year marked the 20th anniversary of the legendary designer’s death and there were a number of events held worldwide this year to mark the occasion.

Львівський тиждень моди - весна/літо 2018

Минулого місяця у Львові відбувся гламурний Тиждень моди - весна/літо 2018. До вже традиційного місця проведення показів - Львівського міжнародного аеропорту ім. Д. Галицького, у цьому сезоні додались нові та інтригуючи локації - Центр митрополита А. Шептицького та машинний зал Національного університету "Львівська політехніка". Відбулися покази деяких з найвідоміших дизайнерів України, серед яких, зокрема, Марта Вахгольц, Возіанов, Оксана Муха від Катерини Ялова, Леся Семі та Олена Даць. Міцеві модники та гості міста також були в захваті від дебютних колекцій Олесі Марчук та Jeisoni від Новицької.

Серед найцікавіших подій варто відзначити покази Balossa (Італія), Rockmädchen (Німеччина), Tinatin Magalashvili та Ekaterine Buzaladze (Грузія) і Aidar Khan (Казахстан). В рамках Тижня моди також було запущено декілька модних проектів, орієнтованих на молодшу аудиторію. Серед них були молоді талановиті українські дизайнери, як от Бурдо, Любаша Килешко, KartNatel та Владислава Матіяшек. Як завжди, на Тижні моди було представлено багато цікавих лекцій, майстер-класів та дискусій, на теми моди, а також відвідувачі у Львівському аеропорту мали можливість придбати шикарний одяг, сумки, взуття та інші модні аксесуари від понад 30 брендів. Тут були представлені також ексклюзивні колекції аксесуарів від Sakhro.

Серед інших заходів Тижня моди - спеціальний показ мод провідного українського дизайнера Роксолани Богуцької 4 листопада в курортному комплексі "Міротель", що у Трускавці та виставка робіт легендарного італійського дизайнера Джанні Версаче. Кожен предмет від Версаче у експозиції є частиною приватної колекції бразильського колекціонера Александра Стефані. Цього року минає 20 років з дня смерті легендарного дизайнера, і в різних країнах було проведено низку заходів, присвячених пам’яті видатного креатора моди.