International Hutsul Festival Shines

Hutsulshchyna is an original land of free and independent Ukraine and the Hutsuls are an ethno-cultural group of Ukrainians that have inhabited the Carpathian Mountains for centuries – mainly in the areas of Bukovina and Maramures, and the northern part of Romania. Hutsuls regard themselves as Ukrainian highlanders. The Hutsul culture is known far beyond the borders of this country as a hardworking and friendly people. That’s why each year a festival is held in their honour.

This year’s celebration – the 24th International Hutsul Festival – was held in the village of Korolivka in the Kolomiya region from 11-13 August. The event aims to promote traditional Hutsul art, culture, history, and cuisine. Festivalgoers had the wonderful opportunity to enjoy Hutsul folk bands, dance performances, handmade goods fairs, and even a traditional Hutsul wedding. A scientific conference on the preservation of the cultural heritage and eco-culture of the Carpathian Hutsuls was also held this year. The event’s highlight was surely the festive parade featuring representatives of seven countries. The festival was also enshrined in the “Book of Ukrainian Records” for having an incredible 1200 participants perform a traditional ‘Hutsulka’ dance. Picturesque Yaremche will host next year’s jubilee celebration.

Міжнародний гуцульський фестиваль

Гуцульщина є прадавнім краєм вільної та незалежної України, а гуцули - це етнокультурна група українців, що населяють Карпати вже багато століть - головним чином у районах Буковини та Марамурешу, а також у північній частині Румунії. Гуцули вважають себе українськими горянами. Гуцульська культура та самі гуцули відомі далеко за межами України як працьовитий та дружній народ. І фестиваль, який щорічно проводиться на Коломийщині, покликаний розповісти світу якомога більше про них.

Цьогорічний 24-й Міжнародний гуцульський фестиваль відбувся у с. Королівка Коломийського району з 11 по 13 серпня. Метою заходу є пропаганда традиційного гуцульського мистецтва, культури та історії . Усі гості фестивалю мали прекрасну нагоду насолодитися виступами гуцульських народних співочих і танцювальних колективів, відвідати ярмарок рукоділля і навіть побувати на традиційному гуцульському весіллі. Цього року також відбулась наукова конференція з питань збереження культурної спадщини та еко-культури карпатських гуцулів. Головною ж подією став святковий парад представників цього гордого народу з семи країн. Фестиваль також увійшов до "Книги рекордів України" за те, що понад 1200 учасників виконали традиційний гуцульський танець. Ювілейний фестиваль відбудеться наступного року у живописному гірському селі Яремче.