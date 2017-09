Lviv MozArt Festival

Lviv played host to the city’s newest addition to its busy festival scene – the one-of-a-kind LvivMozArt festival – from 18-25 August. This musical holiday is dedicated to the musical heritage of Mozart’s youngest son, Franz Xaver Mozart, who lived and worked in Lviv for 30 years (1808-38) and actively promoted music in the city. Lviv’s picturesque Opera & Ballet Theatre hosted the festival’s glitzy opening with a symphony concert featuring a number of esteemed soloists Antoniy Baryshevskyi, piano (Ukraine), Iulia Maria Dan, soprano (Romania-Germany), Zoryana Kushpler, mezzo-soprano (Ukraine-Austria), Mykhailo Malafii, tenor (Ukraine),Ihor Tsarkov, bass (Ukraine-Germany) backed by Lviv’s Dudaryk State Academic Male Choir and the INSO-Lviv Academic Symphony Orchestra. The festival’s art director, Ukrainian-German Oksana Lyniv, conducted the concert.

Leopolitan music lovers and guests of the city enjoyed the festival’s rich program, which included 20 concerts by famous European orchestras and opera singers at 12 of Lviv’s most iconic locations. Other festival events included an international forum and exhibition dedicated to Franz Xaver, a series of workshops and lectures for professional musicians, directors, actors, and other people that work in classical music and theatre-related spheres, and a number of children’s events.

One of the festival’s highlights was the ‘Beyond the Myth: Amazons’ performance at Lviv’s old Tram Depot. The show was a blend of classical and modern opera with an intriguing mixture of discussion, performance, and workshop. The festival ended with the premiere of the newly-formed Youth Symphony Orchestra of Ukraine and the Federal Youth Orchestra of Germany. Lyniv, who is the Chief Conductor at the Graz Opera in Austria, brought the partnership to life, uniting top musicians from Ukraine and all over the world. Leopolitans are proud that Franz Xaver Mozart is a part of the city’s history and plan to honour his legacy by staging LvivMozArt annually.

Фестиваль LvivMozArt

З 18 по 25 серпня Львів став містом нового музичного фестивалю LvivMozArt. Це артистичне свято було присвячене музичній спадщині молодшого сина В. А. Моцарта - Франца Ксавера, який жив і працював у Львові (тоді Лємбергу) протягом 30 років (1808-38) та активно пропагував музичне мистецтво в нашому місті.

У рамках багатої програми фестивалю любителі класичної музики та гості міста мали унікальну нагоду побувати на 20 концертах відомих європейських оркестрів та оперних співаків, які проходили у 12 дуже цікавих місцях, на дитячих заходах, міжнародному форумі та виставці, присвяченій Францу Ксаверу Моцарту, а також на серії семінарів та лекцій для професійних музикантів, режисерів, акторів та людей, які працюють у сфері класичної музики та театру.

У п'ятницю 18 серпня в приміщенні Львівського театру опери та балету відбулася урочиста церемонія відкриття фестивалю з симфонічним концертом за участю всесвітньо відомих виконавців Антонія Баришевського, (Україна), Юлії Марії Дан, (Румунія-Німеччина), Зоряни Кушплер, (Україна-Австрія), Михайла Малафія, (Україна), Ігоря Царькова, (Україна-Німеччина) спільно зі львівським державним академічним чоловічим хором "Дударик" (Україна) та Академічним симфонічним оркестром "INSO-Львів". Диригентом концерту була арт-директор фестивалю Оксана Линів (Україна-Німеччина).

Однією з найяскравіших подій фестивалю стала постановка "За межі міфу. Амазонки", інтригуюча суміш інсталяції, вистави, класичної та сучасної опери, що відбулася у приміщенні старого трамвайного депо.

В заключному концерті фестивалю глядачі побачили й почули перший спільний проект новоствореного молодіжного симфонічного оркестру України та Федерального молодіжного оркестру Німеччини (BundesJugendOrchester).

Арт-директор фестивалю Оксана Линів, головний диригент оперного театру в австрійському м. Грац, зробила все можливе, щоб ініціювати та реалізувати цей унікальний художній проект, що об'єднує найкращих музикантів з України та всього світу. Львів’яни пишаються тим, що Франц Ксавер Моцарт є частиною історії міста і для вшанування його спадщини фестиваль LvivMozArt, буде проводитися щорічно.