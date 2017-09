Etnovyr Folklore Festival

The Etnovyr International Folklore Festival was held in Lviv from 24-27 August. This year’s event featured colourful performances of foreign ensembles, spectacular participant parades through central Lviv, and dancing and singing workshops. Participating ensembles came from as far away as Poland, Estonia, and Macedonia, as well as from around Ukraine.

Leopolitans and guests of the city flocked to Rynok Square to soak up the cultural and musical traditions and to taste the delicious national cuisines. The highlight of the festivities was the ‘Etno-fashion’ program, which showcased national regalia in a fashion show format. The festival closed with a gala concert at Lviv’s glamorous Victoria Gardens and provided visitors with the wonderful opportunity to discover the musical traditions of participating countries.

Міжнародний фольклорний фестиваль "Етновир"

Протягом 24-27 серпня у Львові відбувся Міжнародний фестиваль фольклору "Етновир". Цього року в заході були представлені барвисті виступи іноземних ансамблів, вражаючий парад учасників через центр Львова, танцювальні та співочі майстер-класи та багато іншого.

Серед учасників фестивалю, зокрема, були ансамблі з Македонії, Польщі, Естонії та України. Однією з центральних подій фестивалю стала ініціатива "Etno-fashion", де були представлені національні костюми країн-учасниць фестивалю.

Львів’яни та гості міста стікались на площу Ринок, щоб ознайомитись з культурними та музичними традиціями сусідів по континенту, а також з їх смачними національними стравами. Завершальний гала-концерт фестивалю пройшов у торгово-розважальному центрі Victoria Gardens, де всі учасники й гості мали чудову нагоду познайомитись ближче й зануритися в культурні та музичні традиції інших народів.