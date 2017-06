Cruise Collection by Roksolana Bogutska

Lviv’s ‘Lvivarnya’ museum-cultural complex was the host for the glamorous presentation of renowned Ukrainian fashion designer Roksolana Bogutska’s 2017 ‘Cruise Collection’ on 19 May. The collection features a colourful mix of modern trends and authentic Ukrainian ethnic motifs. The designer’s main inspiration – the basis for the collection’s cuts and prints – came from ancient Borschivska embroidery. All of Bogutska’s outfits are made from exclusive natural fabrics like silk, chiffon, and leather, while the stunning embroidery and handmade leathery wickerwork make her pieces truly works of art. Eventgoers admired the combination of folk patterns with modern twists that make Bogutska’s collections so wonderfully feminine, romantic, and elegant!

Круїзна колекція Роксолани Богуцької

Львівський музей-культурний комплекс “Львів’ярня” 19 травня став місцем проведення гламурної презентації ”Круїзна колекція-2017” відомої української дизайнерки Роксолани Богуцької. У представлених моделях барвисто поєднуються сучасні тенденції та українські етнічні мотиви. Основним джерелом натхнення дизайнера для створення шедеврів колекції стали елементи унікальної стародавньої Борщівської вишивки. Всі моделі одягу, створені фантазією Роксолани Богуцької, виконані з ексклюзивних натуральних тканин - шовку, шифону і шкіри, а приголомшлива вишивка і ручне плетіння зі шкіри роблять їх справжніми витворами мистецтва. Відвідувачі захоплювався поєднанням народних візерунків з сучасним стилем, яке робить колекції Богуцької на диво жіночними, романтичними і елегантними.