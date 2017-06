V Lviv Media Forum

Arena Lviv was home to a spectacular 3-day media event packed with numerous speeches, public talks, and thematic streams, when the Lviv Media Forum came to town from 25-27 May. With the overarching theme of “Search(wait)ing for new algorithms – media in the post-truth era”, the event attracted over 800 journalists, bloggers, experts, analysts, media managers, and students, including nearly 100 representatives from around the world.

Some of the more well-known participants included: Polish documentary star Hanna Polak; British journalism professor George Brock; famed Georgian journalist Nino Ivanishvili, American foreign affairs journalist Michael Weiss, and Newsweek Polska editor-in-chief Tomasz Lis. Other notable attendees included Romanian investigator Paul Radu, Financial Times editor Tony Barber, and Russian journalist Elena Kostyuchenko. New this year was a public talk where Ukrainian journalists and experts interviewed a panel consisting of: Michael Weiss, the co-author of worldwide bestseller ‘ISIS: Inside the Army of Terror’; Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, the author of ‘To Kill the Dragon: Ukrainian Revolutions’; and Oleksandr Tkachenko, CEO of 1+1 Media.

The event’s hectic program featured several streams, such as Investigations, Business Journalism, Media Management, Digital Journalism, Reporting, Storytelling, Cultural Journalism, and Regional Media. The Oleksandr Kryvenko Award was given to hromadske.ua co-founder and anchor at UA: Pershiy Channel Roman Vintoniv, while Ukrainian poet and public figure Boris Khersonsky gave the Freedom Lecture. Some of the event’s highlights included the screening of Polak’s ‘Something Better to Come’, the presentation of the ‘Mediadriver’ online tutorial – a media literacy tool for students, the minority rights panel, and the data journalism workshop provided by TEXTY.ORG.UA.

Львівський Медіа Форум

На стадіоні ”Арена Львів” 25-27 травня пройшов V Медіа Форум з численними промовами, публічними виступами і тематичними потоками. Форум, з головною темою ”Шу(че)каємо нові алгоритми. Медіа в епоху постправди”, зібрав понад 800 журналістів, блогерів, експертів, аналітиків, менеджерів засобів масової інформації та студентів, в тому числі близько 100 представників зарубіжних країн.

Серед найбільш відомих учасників були, зокрема: зірка польської документалістики Ханна Полак; британський професор журналістики Джордж Брок; відома грузинська журналістка Ніно Іванішвілі, американський журналіст-міжнародник Майкл Вайс, і головний редактор Newsweek Polska Томаш Ліс. Також мали слово румунський дослідник Пол Раду, редактор Financial Times Тоні Барбер, і російська журналістка Єлєна Костюченко. Новинкою цього року було публічне обговорення, де українські журналісти та експерти брали інтерв’ю у групи в складі Майкла Вайса, співавтора світового бестселера «ISIS: Всередині армії терору»; Катажини Квятковської-Москалєвіч, автора книги «Убити дракона: Українські революції» і Олександра Ткаченка, генерального директора 1 + 1 медіа.

У насиченій програмі заходу було кілька потоків, як от розслідування, ділова журналістика, управління засобами масової інформації, цифрова журналістика, репортажі, оповіді, культурна журналістика і регіональні ЗМІ. Цьогорічну премію ”За поступ у журналістиці” імені Олександра Кривенка отримав тележурналіст Роман Вінтонів, а український поет і громадський діяч Борис Херсонський прочитав ”Лекцію свободи”. Серед найцікавіших подій варто відзначити показ документальної стрічки Ханни Полак в ”Something Better to Come”, презентацію онлайн-уроку «Mediadriver» - медіаосвіти для студентів, панель прав меншин, а також семінар журналістики даних від TEXTY.ORG. UA.