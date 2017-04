Miss Africa Lviv 2017

Lviv’s trendy Picasso nightclub hosted the exotic Miss Africa Lviv 2017 beauty pageant on April 8th. The pageant aims to give young African girls currently living in Lviv a platform to showcase not only their beauty, but more importantly their culture, talent, and creativity. The pageant enables the girls to shine the spotlight on Africa, to share their stories with Leopolitans and guests of the city, and to inspire one another to build self-esteem and feel beautiful both inside and out. All of the contestants are African students currently studying at one of Lviv’s universities or institutes. The rich programme saw lovely ladies from several nations compete in different contests in an effort to impress the jury. Nigeria’s charming Precious Amy Utuk was crowned Miss Africa Lviv 2017 and received her tiara from last year’s winner, Tolu Sivebukola. Other winners included: Nigeria’s Jennifer Nwakaego Okeke as First Vice Miss, Zambia’s Jean Kwangu Mbambiko as Second Vice Miss, and Congo’s Rachel Matembe Mohilo in fourth place. Congratulations to all the winners!

“Міс Африка Львів-2017”

У модному нічному клубі “Пікассо“ 8 квітня відбувся конкурс краси “Міс Африка“ Львів-2017. Метою організаторів цього конкурсу було надати молодим представницям африканського континенту, які проживають і навчаються у Львові, можливість продемонструвати не тільки свою красу, а також національну культуру, таланти і творчість. Завдяки цьому конкурсу його учасниці намагаються ознайомити українців з африканськими традиціями, вбранням та звичаями, бо й самі, живучи в Україні, вивчають її мову та звичаї. До фіналу конкурсу вийшли чарівні представниці народів Демократичної Республіки Конго, Нігерії та Замбії.

Після насиченої та цікавої програми, де молоді жінки змагалися в декількох категоріях, журі визначило переможниць. Чарівна студентка Емі Прешіос Утук з Нігерії отримала титул “Міс Африка“ Львів 2017 і отримала корону з рук торішньої переможниці конкурсу Толу Сівебукола. Першою віце-міс стала Дженніфер Нвакаего Океке з Нігерії; другою віце-міс стала Джін Квангу Мбамбіко із Замбії. Четверте місце посіла Рейчел Матембе Мохіло з Конго. Вітаємо всіх переможниць!