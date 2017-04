Casting Miss Lviv 2017

Lviv’s uber-trendy Gloria Café hosted the casting for the upcoming Miss Lviv 2017 beauty pageant on March 30th. The Miss Lviv 2017 pageant itself will take place later this spring at Lviv’s lovely Opera & Ballet Theatre. The casting attracted more than 100 Leopolitan and area beauties ranging in age from 16 to 24 years old. The young ladies spent several hours presenting their best skills and personality traits in an effort to impress the judges. The professional jury, headed by Miss Lviv pageant manager and Miss Lviv 2009 Valerya Nikiforets, had the arduous task of selecting 14 talented and lucky girls to take part in the grand finale. Miss Lviv 2017 is the largest regional heat for Miss Ukraine, so among the many amazing prizes the young women can win, the winner will represent the Lviv region at the Miss Ukraine 2017 finals.

Відбір на конкурс Міс Львів-2017

У модному Львівському Gloria Café 30 березня пройшов відбір красунь на конкурс Міс Львів-2017. Фінальне шоу Міс Львів 2017 пройде в травні на сцені львівського театру опери та балету. Показати всю свою красу до кафе прийшли понад 100 галицьких красунь віком від 16 до 24 років. Кожна з панянок протягом кількох годин намагалась переконати вимогливе й компетентне журі, що саме її варто вибрати представляти Львівщину на всеукраїнському конкурсі. Перед професійним журі на чолі з менеджером конкурсу Міс Львів 2009 Валерією Никифорець стояло нелегке завдання вибору 14 учасниць грандіозного фіналу. Всі учасниці фіналу конкурсу Міс Львів 2017 отримають цінні призи, а переможниця представлятиме наш край у фіналі Міс Україна 2017 в Києві.