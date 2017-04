Ryanair Arrives in Ukraine

Europe’s #1 budget airline – Ireland’s Ryanair – announced its first Ukrainian flights at a press conference at Lviv’s D. Halytskyi International Airport on March 15th. Ryanair CCO David O’Brien, Ukrainian Infrastructure Minister Volodomyr Omelyan, D. Halytskyi International Airport Director Tetyana Romanovska, and Lviv Mayor Andriy Sadovyy attended the press conference. “Ryanair is pleased to announce that low fares have finally arrived in Ukraine, our 34th country of operation”, said O’Brien. “We will launch 4 new Kyiv routes to Eindhoven, London, Manchester, and Stockholm, and 7 new Lviv routes to Berlin, Budapest, Eindhoven, Krakow, London, Munich Memmingen, and Wroclaw. Beginning in October, we will help deliver 510,000 annual customers to Kyiv and Lviv Airports.” Leopolitans looking to access the low cost fares are encouraged to visit the Ryanair.com website or download its mobile app.

In her speech, Romanovska emphasised that “Lviv’s D. Halytskyi International Airport is traditionally considered a gateway to Europe. Therefore, we are extremely proud and happy to be among the first airports in Ukraine to host flights operated by the powerful low-cost airline Ryanair, which now handles the highest volume of air traffic in Europe!”, she said. “With the air carrier’s entry into the Ukrainian market, Leopolitans will finally have the opportunity to fly to Europe on low fares, which is … a prerequisite for the development of competition in Ukraine’s air transportation market. Moreover, Ryanair’s launch of flights to Lviv is highly anticipated by not only its citizens, but also the European tourists that have been waiting for the opportunity to travel to the city comfortably and affordably for a long time. The Lviv city and regional authorities are actively developing tourism and logistics infrastructure, but they still resemble undiscovered gems – the last hidden treasures of Europe. I take an optimistic view of the prospects for our cooperation with Ryanair and believe that it signifies that Lviv is open to the world!”

До Львова прилетів Ryanair

Бюджетна авіакомпанія № 1 у Європі – ірландська Ryanair - 15 березня оголосила про намір відкрити авіалінії до та з України на прес-конференції у львівському міжнародному аеропорту ім. Д. Галицького. У заході взяли участь Генеральний директор Ryanair Девід О'Браєн, Український міністр інфраструктури Володимир Омелян, директор Міжнародного аеропорту ім. Д. Галицького Тетяна Романовська та мер Львова Андрій Садовий. "Компанія Ryanair рада повідомити, що Україна стала 34 країною, куди літають наші літаки", сказав Д. О'Браєн. "Ми запустимо 4 нові маршрути з Києва до Ейндховена, Лондона, Манчестера і Стокгольму, а також 7 маршрутів зі Львова до аеропортів Берліна, Будапешта, Ейндховена, Кракова, Лондона, Мюнхен Меммінген і Вроцлава. Починаючи з жовтня ми плануємо перевозити щорічно 510000 пасажирів до аеропортів Києва та Львова". Львів’ян, які шукають можливості перельотів за низькими цінами, запрошують відвідати веб-сайт Ryanair.com або завантажити його мобільний додаток.

У своїй промові директор аеропорту Тетяна Романовська підкреслила: "Наш аеропорт традиційно вважається воротами до Європи. Тому ми дуже пишаємося і раді бути в числі перших аеропортів України, які приймуть рейси потужної бюджетної авіакомпанії Ryanair, яка сьогодні виконує найбільший обсяг повітряного руху в Європі. З виходом цього солідного авіаперевізника на український ринок, львів’яни, нарешті, матимуть можливість літати в Європу за низькими цінами, що є необхідною умовою для розвитку конкуренції на ринку авіаперевезень України. Крім того, запуску рейсів Ryanair до Львова давно очікують не тільки наші громадяни, а й європейські туристи, які тепер матимуть можливість потрапити до нашого міста з комфортом і за доступною ціною. Львівська міська адміністрація і органи місцевого самоврядування багато роблять для розвитку туризму і логістичної інфраструктури, але наш край досі нагадує невідкриті скарби - останні приховані скарби Європи. Я з оптимізмом дивлюсь на перспективи нашої співпраці з Ryanair і вважаю, що це означає, що Львів таки відкритий для світу! "