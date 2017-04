Lviv Fashion Week – Autumn/Winter 2017

Lviv Fashion Week’s glamorous Autumn/Winter 2017 edition took place in the city from March 23-26, attracting numerous fashion experts, buyers, designers’ clients, and media. Eventgoers saw pret-a-porter collections by designer brands such as Italy’s Balossa, Germany’s Rockmädchen, and House of Byfield by Dutch designer Carmichael Byfield. New collections were also presented by young designers Anastasia Rozova, Svetland Ehrt, Famenki, and Adamovskaya. Perhaps the most anticipated shows came from Lesia Semi and Marta Wachholz. Semi once again proved her unique style and creative skills. Each piece from her collection radiated femininity and her show was met with a storm of applause. Wachholz enchanted the audience with intellectual fashion for the young and intelligent, featuring high-quality outfits of cut and fabrics, well-thought forms, and exquisite colour combinations.

Lviv’s D. Halytskyi Airport was the main host of the spectacular catwalk shows and featured special events like the presentation of Ushkalo & Rozova’s photography project Nouveau Prenom, the presentation of Komisarenko’s men’s fashion magazine NVRMIND, and the presentation of Zubchenko’s Mr. Idol / Bz_Parfums fragrance. Leopolitan fashion lovers and guests of the city also had the wonderful opportunity to see the exclusive collections of Good Fellow men’s accessories and learn about the fashion industry through lectures by Ukrainian designer Fedir Vozianov, Design House founder Iryna Golovchak, and fashion blogger Leonid Martynchyk. Visitors to the showroom on March 25-26 were also able to browse an impressive selection of stylish clothes, bags, shoes, and other fashion accessories from over 30 brands.

One of the event’s highlights was the surprising collaboration between Italian brand Balossa – known for its interpretation, deconstruction, and transformation of the basic article of clothing, a white shirt – and Ukrainian Bob Basset’s design studio. The studio makes art objects out of various materials, especially skin and bone, metal, wood, stone, and glass. Bob Basset created masks and other products for Givenchy, stylist Panos Yapanisa, RSA Films, members of the Metallica band, Slipknot, Korn, and Tantric. Vogue.com called Bob Basset one of the 9 phenomena of the Ukrainian fashion revolution. Especially for the Lviv Fashion Week, the studio created the extravagant Creature performance.

Львівський тиждень моди - Осінь/Зима 2017

На львівський Тиждень моди, що проходив 23-26 березня до нашого міста прибули численні експерти моди, покупці, клієнти, дизайнери і, звичайно ж, представники засобів масової інформації. До уваги публіки та експертів були представлені колекції прет-а-порте таких дизайнерських брендів як Balossa з Італії, Rockmädchen з Німеччини і House of Byfield голландського дизайнера Кармайкла Байфілда. Свої нові колекції також представили молоді дизайнери Анастасія Розова, Svetland Ehrt, Famenki і Adamovskaya. Серед найбільш очікуваних варто відзначити шоу Лесі Семі і Марти Вагхольц. Леся Семі знову довела, що має свій унікальний стиль і творчі навички. Кожна частина її колекції випромінює жіночність, і все шоу було зустрінуте бурхливими оплесками. Марта Вагхольц зачарувала аудиторію інтелектуальною модою для молодих та інтелігентних, показуючи високу якість крою і тканин, добре продумані форми й вишукані поєднання кольорів.

У приміщені львівського міжнародного аеропорту ім. Д. Галицького відбулись ефектні дефіле, а також спеціальні заходи, як от презентація фотографічного проекту Nouveau Prénom від Ушкало & Розова, презентація субкультурної fashion-газети NVRMIND Дмитра Комісаренка та презентація аромату Mr.Idol/Bz_Parfums Богдана Зубченка. Львівські любителі моди й гості міста також мали чудову нагоду побачити ексклюзивні колекції чоловічих аксесуарів Good Fellow і дізнатися про індустрію моди з лекцій українського дизайнера Федора Возіанова, засновника спеціалізованої школи Design House Ірини Головчак і блогера Леоніда Мартинчука. Відвідувачі шоу також могли переглянути 25-26 березня вражаючий вибір стильного одягу, сумок, взуття та інших модних аксесуарів понад 30 брендів.

Однією з найцікавіших подій заходу стала спільна продукція італійської марки Balossa - відомої своєю інтерпретацією та трансформацією основного предмету одягу - білої сорочки - і української дизайн-студії Боба Бассета. Студія створює арт-об'єкти з різних матеріалів, зокрема, зі шкіри й кістки, металу, дерева, каменю і скла. Боб Бассет створював маски та аксесуари для ТМ Givenchy, стиліста Panos Yapanisa, RSA Films, членів груп Metallica, Slipknot, Korn і Tantric. Видання Vogue.com вважає Боба Бассета одним з 9 найпомітніших явищ української революції моди. Спеціально для Львівського Тижня Моди студія приготувала екстравагантну постановку під назвою "Створіння".