France’s Egis Signs Memo on Garbage Recycling Plant

Representatives of Lviv City Council and France’s Egis company signed a memorandum on March 17th that the company will design a reclamation project at Lviv’s Hrybovychi landfill as well as a new waste recycling plant. Egis has worked in Ukraine in the public transport, roads, and utilities sectors since the 1990s. France’s Ambassador to Ukraine Isabelle Dumont and Lviv Mayor Andriy Sadovyi attended the signing ceremony. “The memorandum with Egis is signed for nine months” said Sadovyi. “I am sure that we will see the first results in May. This is a comprehensive work to be carried out. We are handing all of our preliminary studies over to our French colleagues.” He also mentioned that Egis has designed Europe’s largest reclamation project – at the Marseille (France) landfill. A 650,000 EUR grant by the French government will finance the works.

Львівським сміттям займуться французи

Представники Львівської міської ради та французької компанії Egis підписали 17 березня меморандум про розробку нового проекту Грибовицького полігону ТПП, а також заводу для переробки відходів. Фірма Egis працює в Україні в галузі розвитку громадського транспорту, доріг та комунального господарства з 1990 року. Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон і мер Львова Андрій Садовий взяли участь у церемонії підписання. "Меморандум з фірмою Egis підписується на дев'ять місяців", сказав А. Садовий. "Я впевнений, що ми побачимо перші результати вже в травні. Це цілий комплекс робіт, які треба виконати. Ми передаємо всі наші попередні дослідження нашими французькими колегам." Мер міста також зазначив, що фірма Egis вже розробляла найбільший в Європі проект рекультивації полігону у Марселі. Роботи проводитимуться за кошти гранту від французького уряду в розмірі 650000 євро.