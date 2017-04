PLAST Celebrates 105th Anniversary

Several hundred ‘plastuny’ (members of PLAST) traveled from across Ukraine to Lviv for a special celebration to mark the 105th anniversary of the founding of the National Scout Organisation of Ukraine – PLAST. Modeled on the international scouting movement, PLAST was established in Lviv in 1912, four years after England’s Robert Baden-Powell founded the scouting movement. It was April 12th of that year that the initial Lviv plastuny swore their First PLAST Oath. Co-educational from the beginning, PLAST adapts scouting ideals and combines them with a deep commitment to Ukrainian cultural heritage.

The celebrations began with a liturgy on April 8th, where PLAST members were thanked for their active summer camps and received a blessing for their endeavours over the coming year. The celebration then continued in Rynok Square, where Lviv Mayor Andriy Sadovyi gave awards to Bohdan Hasyuk, one of the founders of Lviv’s PLAST organisation in 1991, and Halyna Tkachuk, chief counselor of PLAST since its post-independence creation. After the ceremony, PLAST members marched through the city centre to Lychakiv Cemetery for a solemn commemorative ceremony in honour of past PLAST heroes.

ПЛАСТУ-105 років!

Кілька сотень пластунів з усієї України приїхали до Львова, щоб відсвяткувати 105 річницю заснування Національної скаутської організації України - Пласт.

Створена на зразок міжнародного скаутського руху організація Пласт була заснована у Львові у 1912 році, через чотири роки після того, як в Англії Роберт Бейден-Пауелл заснував рух скаутів. Львівські пластуни прийняли першу присягу 12 квітня 1912 року. У Пласті з самого початку вишкіл проходять хлопці й дівчата разом, поєднуючи ідеали скаутського руху з глибоким патріотизмом і вивченням української культурної спадщини.

Святкування 8 квітня 2017 року почалося з літургії, де члени Пласту отримали подяки за проведення літніх таборів і благословення на їхні майбутні починання в наступному році. Свято продовжилося на Ринковій площі, де мер міста Андрій Садовий нагородив Богдана Гасюка, одного із засновників організації Пласт у Львові у 1991 році і Галину Ткачук, головного радника місцевого Пласту, починаючи з перших днів. Після урочистої церемонії пластуни пройшли через центр міста і пішли на Личаківський цвинтар, де відбулась урочиста панахида за героями Пласту.