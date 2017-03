Credit Agricole Bank – To be exactly where our customers are

Credit Agricole Bank’s MNC Desk – the first specialized branch for international corporate business clients in the Western region – was officially opened in Lviv on 26 January. To celebrate, Lviv’s House of Scientists played host to a festive reception attended by CEO of Credit Agricole Bank Jean-Paul Piotrowski, Management Board Member of Credit Agricole Bank Larysa Bondarieva, representatives of Lviv City Council, and bank’s current and potential partners and clients. Credit Agricole Banks managers presented to the guests the key directions and details of work of MNC Desk specialized branch in Lviv, and wished everyone high-quality services and satisfaction with the work of the bank.

“This inauguration is an important event for several reasons. First of all it demonstrates our willingness to support the development of Lviv region, which is currently experiencing a remarkable growth, and second, our wish to be as close as possible to our customers”, - said Jean-Paul Piotrowski at the event.

Credit Agricole Bank is a modern universal bank owned by the leading financial group in Europe – Credit Agricole Group (France). The Group is a major partner of the French economy and one of the largest banking groups in Europe.

Креді Агріколь Банк - бути саме там, де знаходяться наші клієнти

26 січня 2017 року у Львові відбулося офіційне відкриття MNC Desk – першого спеціалізованого відділення Креді Агріколь Банку для обслуговування клієнтів міжнародного корпоративного бізнесу у Західному регіоні. З нагоди відкриття відділення у приміщенні львівського Будинку Вчених відбувся урочистий прийом. Західвідвідали Жан-Поль Пьотровскі, Голова Правління Креді Агріколь Банку, Лариса Бондарєва, член Правління Креді Агріколь Банку, представники Львівської міської ради, діючі та потенційні клієнти та партнери банку.

Під час прийому керівники Креді Агріколь Банку ознайомили гостей із ключовими напрямками та деталями роботи спеціалізованого відділення MNC Desk у Львові, а також побажали завжди якісного обслуговування та задоволення від співпраці з банком.

«Це відкриття є важливою подією з кількох причин. Перш за все, це свідчить про нашу готовність підтримати розвиток Львівської області, яка в даний час переживає значне зростання, і по-друге, про наше бажання бути якомога ближче до наших клієнтів», - зауважив Жан-Поль Пьотровскі під час урочистого відкриття MNC Desk у Львові.

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» - сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи.