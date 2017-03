The BMW 5-Series Comes to Lviv

Aria Motors, Lviv’s official BMW dealership, unveiled the new seventh generation BMW 5-series business sedan at their dealership on February 10th.

The model is powered by the Bavarian brand’s latest technologies – improved eco-safe dynamics, maximum driver assistance systems, full network integration, and innovative system control.

For enhanced comfort and a more intuitive drive, the 5-series is equipped with the latest iDrive system. The 10.25-inch full-colour, high-resolution touchscreen offers a full range of entertainment, information, communication, and navigation controls, and can be activated by voice. The new 4-cylinder engines are a perfect example of how the new line of BMW Efficient Dynamics helps improve the engine. Thanks to BMW TwinPower Turbo technology, engines combine remarkably agile power delivery with exemplary efficiency. Customers can choose between two diesel or two petroleum engines, with rear-wheel drive or with BMW xDrive intellectual AWD system.

The previous six generations of the BMW 5-series have sold more than 7.6 million vehicles, making it the world’s most successful sedan. The exciting presentation at Aria Motors drew over 100 of the brand’s biggest fans. The popular Emilia Prygrodska Band entertained guests, who were able to win valuable prizes provided by BMW, enjoy tasty treats and beverages and, of course, take photos at the specially arranged photo area.

Aria Motors - official BMW dealership in Lviv and Lviv region,welcomes all BMW fans to visit their showroom at 306 Horodotska St. in Lviv.

BMW 5 СЕРІЇ ВІДТЕПЕР У ЛЬВОВІ

10 лютого, компанія «Арія Моторс», офіційний дилер BMW у Львові, представила бізнес-седан BMW 5 серії сьомого покоління.

Новий BMW 5 серії отримав найсучасніші технологічні рішення баварської марки: ще більше екологічно-безпечної динаміки, максимальну кількість систем допомоги водієві, найвищу мережеву інтеграцію та нову інноваційну систему управління, що є ідеальним доповненням до успіху свого попередника. Для ще більш інтуїтивного управління і всеосяжного комфорту за кермом найпопулярнішого бізнес-седану автомобіль оснащений системою iDrive нового покоління. У топовій комплектації функції навігації, телефону, інформаційно-розважальні системи та інші налаштування відображаються на 10,25-дюймовому кольоровому дисплеї. Управління мультимедійною системою здійснюється за допомогою контролера iDrive, голосових команд, жестів або дотику до екранних кнопок дисплею.

Ці інновації доповнюють чотири нових двигуна, які належать до нової модульної лінійки BMW EfficientDynamics. Завдяки технології BMW TwinPower Turbo ці силові агрегати поєднують вражаючу потужність зі зразковою економічністю. Пропонуються два дизельних і два бензинових агрегати на вибір: із заднім приводом або з інтелектуальною системою повного приводу BMW xDrive.

Всього BMW 5 серії попередніх шести поколінь було продано більше 7,6 мільйона екземплярів. Це абсолютний чемпіон у своєму сегменті.

Яскрава презентація автомобіля відбулась в компанії «Арія Моторс», понад 100 поціновувачів бренду мали змогу першими побачити абсолютно нового бізнес атлета від BMW під улюблені хітові композиції від колективу Emilia Prygrodska Band, сфотографуватись у спеціально облаштованій фотозоні, виграти цінні подарунки від BMW та почастуватись закусками й напоями.

Компанія «Арія Моторс» - офіційний дилер BMW у Львові та Львівській області завжди раді бачити прихильників бренду BMW в автосалоні, за адресую вул. Городоцька, 306.