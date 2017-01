You Can Bank on A-Bank!

Lviv saw two new A-Bank branches open at the end of 2016 at 4 Pid Dubom St. (across from Forum Lviv Mall) and at 34 Volodymyra Velykoho St. Under the guidance of Chairman Yuriy Kandaurov, A-Bank has now opened up 193 branches across Ukraine. As it was mentioned by regional director Turyk Julija, loyal customers consistently give the bank high marks for their top-notch services, fast transaction record, high-quality banking services, financial stability, and security. Team of the A-Bank wishes all readers a successful, wealthy and triumphant year ahead. We believe in Ukraine!

А-банк продовжує стабільно розвиватись та нарощувати оберти! Відкрито ще два нові відділення по вулицях Під дубом 4 ( навпроти ТЦ Форум) та В. Великого 34. На сьогодні, під керівництвом Голови Правління Кандаурова Юрія Васильовича, в Україні працює уже 193 відділення. За словами регіонального директора Турик Юлії Романівни, постійні клієнти А-банку цінують кваліфікований підхід, якісне швидке обслуговування, підбір ефективних банківських продуктів та, передовсім, відчуття фінансової впевненості і стабільності.

Команда А-банку бажає Вам успіху, здобуття нових вершин, добробуту і процвітання у 2017 році! З вірою в Україну!